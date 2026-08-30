„Viel zu früh“: Junge FPÖ-Mitglieder kommen bei tragischem Unfall ums Leben

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall im Bezirk Steyr-Land herrscht große Trauer. Die FPÖ Sierning nimmt Abschied von Markus und Marcel und erinnert an zwei Menschen, die der Ortsgruppe eng verbunden waren.

In der Nacht auf Sonntag kamen bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L1328 zwei junge Männer im Alter von 25 und 26 Jahren ums Leben. Ihr Auto war zwischen Ternberg und Grünburg von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Für beide Insassen kam jede Hilfe zu spät. Mehr dazu hier: Fahrt endet tödlich: Zwei Männer (25, 26) sterben nach Baum-Aufprall. Nun meldet sich die FPÖ Sierning mit einem emotionalen Abschied zu Wort. Die Ortsgruppe trauert um Markus und Marcel, die als Freunde, Wegbegleiter und engagierte Mitglieder in Erinnerung bleiben.

„Mit großer Trauer“

„Mit großer Trauer verabschieden wir uns von zwei Freunden, Wegbegleitern und engagierten Mitgliedern unserer Ortsgruppe“, schreibt die FPÖ Sierning in einem Beitrag. Markus und Marcel seien dabei nicht nur als Mitglieder der Ortsgruppe in Erinnerung geblieben. Vor allem die persönliche Verbundenheit und die gemeinsam verbrachte Zeit werden von der FPÖ hervorgehoben.

„Viel zu früh von uns gehen mussten“

„Markus und Marcel, wir werden euch stets in dankbarer Erinnerung behalten“, heißt es in dem Abschiedsbeitrag. Auch ihren Einsatz würdigt die FPÖ Sierning ausdrücklich: „Euer Einsatz, eure Freundschaft und die gemeinsame Zeit werden unvergessen bleiben.“ Besonders den Angehörigen und dem Freundeskreis der Verstorbenen gilt die Anteilnahme der Ortsgruppe. „Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt den Familien sowie allen Freunden und Wegbegleitern“, schreibt die FPÖ. Für die kommende schwere Zeit wünsche man den Hinterbliebenen viel Kraft und Trost.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.08.2026 um 17:43 Uhr aktualisiert