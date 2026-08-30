Gewitter-Warnung in Österreich am Montag: Was uns jetzt erwartet

Erst im Norden und Westen, dann rund um den Alpenhauptkamm und im Südosten sollen am Montag, 31. August 2026, in Österreich Gewitter niedergehen. Die Meteorologen der GeoSphere Austria warnen auch.

Die Meteorologen der GeoSphere Austria erwarten für Montag fast in ganz Österreich Gewitter.

Die Meteorologen der GeoSphere Austria erwarten für Montag fast in ganz Österreich Gewitter.

Der Montag, 31. August 2026, bringt in Österreich deutlich unbeständigeres Wetter als zuletzt – und das mehr oder weniger in allen Landesteilen. Eine Störungszone bringt nämlich schon ab den Morgenstunden vorerst im Westen und Norden verbreitet Regenschauer und Gewitter. Tagsüber lockern dann im Norden die Wolken bereits auf, während sich der Niederschlagspunkt zum Alpenhauptkamm hin sowie in den Süden und Südosten verlagert, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria.

Karte zeigt, wo die kräftigsten Gewitter erwartet werden

Dort gehen dann ebenfalls meist Regenschauer und Gewitter nieder. Die Experten warnen in besagten Landesteilen auch mit der gelben Warnstufe vor Gewittern und schreiben dazu: „Im Zuge eines Kaltfrontdurchganges steigt die Gewittergefahr zwischen der Tauernregion und dem Südosten Österreichs an.“ Eine Karte zeigt dabei genau, wo wohl mit den kräftigsten Gewittern zu rechnen sein könnte.

©GeoSphere Austria Die GeoSphere Austria warnt mit der gelben Warnstufe vor Gewittern in Teilen Österreichs.

Bis zu 32 Grad am Montag

Gegen Abend hin lösen sich die meisten Wolken dann aber auch schon wieder auf. Zum Wind meinen die Meteorologen: „Der Wind weht mäßig aus westlicher Richtung, frischt in Schauer- und Gewitternähe aber deutlich auf.“ Und die Temperaturen liegen in der Früh noch bei zwölf bis 20 Grad, steigen im Tagesverlauf auf Höchstwerte von 23 bis 32 Grad an. Die höchsten Temperaturen werden im Südosten des Landes erwartet.

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Sigi Fink überrascht mit KI-Unterstützung

Apropos Wetterprognose: ORF-Meteorologe Sigi Fink hat mit einer genau solchen am Sonntag für einige Lacher unter seinen Followern gesorgt. Er hat sich nämlich KI-Unterstützung geholt, ein künstlich generierter Kater hat angesagt, was uns erwarten wird. Alles dazu könnt ihr auch hier nachlesen: „Gewitter und Hitze“: ORF-Meteorologe Sigi Fink bekommt unerwartete Unterstützung.