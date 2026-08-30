Beliebter Gastronom mit 75 Jahren verstorben: „Dein Lebenswerk wird uns begleiten“

Mit einem bewegenden Beitrag nehmen die Betreiber der Sonnalm und Auhofalm im Pongau (Salzburg) Abschied von Hermann S. Senior. Am 28. August ist der 75-Jährige nach kurzer, schwerer Krankheit friedlich eingeschlafen. Für seine Familie hinterlässt sein Tod eine große Lücke. Auf der Parte findet sich eine besonders persönliche Zeile, die seine Bedeutung für seine Angehörigen zusammenfasst: „Du warst der Kern unserer Familie.“ Auch in einem öffentlichen Abschiedsbeitrag wird deutlich, wie eng die Verbindung zu Hermann S. war. „In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem geliebten Papa“, schreiben seine Angehörigen.

„Ohne deinen Mut würde es unsere Betriebe heute so nicht geben“

Hermann S. Senior war Auhofbauer, Forstunternehmer und Gastronom. Darüber hinaus war er als ehemaliger Offizier der Bürgergarde St. Johann im Pongau verbunden. Seine Familie erinnert sich vor allem an seinen Mut, seinen Fleiß und seinen Weitblick. „Ohne deinen Mut, deinen Fleiß und deinen unglaublichen Weitblick würde es unsere Betriebe in dieser Form heute so nicht geben“, heißt es in den persönlichen Abschiedsworten. Sein Lebenswerk soll jedoch auch nach seinem Tod weiterbestehen. Die Werte, die er seiner Familie mitgegeben habe, würden sie weiterhin begleiten.

„Wir werden dich unendlich vermissen“

Neben der Trauer bleibt vor allem die Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit. „Danke für all die gemeinsamen Momente, die wertvollen Erinnerungen und für alles, was du uns mitgegeben hast“, verabschiedet sich die Familie. Die Erinnerung an Hermann S. Senior soll bleiben – in seiner Familie, in seinem Lebenswerk und in all den gemeinsamen Erlebnissen. „Du bleibst für immer in unseren Herzen“, schreiben seine Angehörigen. Zum Schluss richten sie noch einen letzten persönlichen Gruß an den Verstorbenen: „Alles Gute auf deiner letzten Reise, Tata.“