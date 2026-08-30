Christa Steinkellner verstorben: Sie prägte St. Florianer Sängerknaben über Jahrzehnte

Die St. Florianer Sängerknaben trauern um Christa Steinkellner. Die langjährige Geschäftsführerin des traditionsreichen Knabenchors ist am Samstag nach schwerer Krankheit im Alter von 58 Jahren verstorben.

Mit dem Tod von Christa Steinkellner verlieren die St. Florianer Sängerknaben eine langjährige Wegbegleiterin. Seit 1993 war sie für den international bekannten Chor tätig und übernahm im Laufe der Jahre eine zentrale Rolle in dessen Organisation und Weiterentwicklung. Über mehr als drei Jahrzehnte war Steinkellner damit eng mit dem Chor verbunden und prägte dessen Weg wesentlich mit.

Christa Steinkellner wird „unendlich fehlen“

Die Nachricht von ihrem Tod sorgt bei Weggefährten und Freunden für große Bestürzung. In einer Aussendung verabschieden sich die St. Florianer Sängerknaben von ihrer Geschäftsführerin und betonen, wie groß die Lücke ist, die sie hinterlässt. „Sie wird allen, die sie kannten, unendlich fehlen“, heißt es seitens des Knabenchors. Viele Menschen, die Steinkellner kannten und ihr verbunden waren, hätten die Nachricht laut Medienberichten mit großer Sprachlosigkeit aufgenommen.

Abschied von prägender Persönlichkeit

Christa Steinkellner war über Jahrzehnte hinweg eine wichtige Persönlichkeit hinter den Kulissen der St. Florianer Sängerknaben. Ihr Wirken erstreckte sich über einen bedeutenden Abschnitt der Geschichte des traditionsreichen Chors. Am Samstag, 29. August, ist Steinkellner nach schwerer Krankheit im Alter von 58 Jahren verstorben.