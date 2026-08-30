Tödlicher Bergunfall: 41-Jähriger stürzt in Osttirol ab

Ein Bergsteiger ist am Sonntag beim Abstieg vom Mulleter Seichenkopf in Iselsberg-Stronach (Tirol) tödlich verunglückt. Für den 41-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Zwei österreichische Bergsteiger, beide 41 Jahre alt, waren am Sonntag, 30. August 2026, im Gemeindegebiet von Iselsberg-Stronach unterwegs. Kurz vor 12.30 Uhr kam es beim Abstieg vom Mulleter Seichenkopf zu dem folgenschweren Unfall. Einer der beiden Männer stolperte und verlor dabei das Gleichgewicht. Anschließend stürzte er über eine mit Felsen durchsetzte Rinne ab.

Begleiter setzte Notruf ab

Der zweite Bergsteiger reagierte umgehend und machte sich über einen Grat auf den Weg zu seinem verunglückten Begleiter. Dort setzte er einen Notruf ab. Daraufhin wurde der Rettungshubschrauber „Christophorus 7“ alarmiert. Trotz des raschen Einsatzes konnte der Notarzt vor Ort jedoch nur noch den Tod des 41-Jährigen feststellen.