BILLA-Rückruf: Fünf weitere Produkte betroffen

Eigentlich wird bei BILLA derzeit nur ein Produkt zurückgerufen, damit einher gehen allerdings auch fünf Rezeptartikel, die nun ebenfalls vom Rückruf betroffen sind. Wir haben hier jetzt alle Informationen für euch.

Ein Produktrückruf hat bei BILLA dafür gesorgt, dass auch fünf weitere Rezeptartikel zurückgerufen werden müssen.

Ein Produktrückruf hat bei BILLA dafür gesorgt, dass auch fünf weitere Rezeptartikel zurückgerufen werden müssen.

Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes und weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Fremdkörper im Produkt befinden, ruft der Lieferant Buratti GmbH derzeit die „BILLA IMMER GUT PINSA 500G“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 11. und 12. September 2026 zurück. Laut BILLA bestehe eine „potentielle Gesundheitsgefährdung“. Und: „Es wird daher vom Verzehr dieser Produkte abgeraten.“

Dieses Produkt wird bei BILLA derzeit zurückgerufen: BILLA IMMER GUT PINSA 500G

V-EAN / GTIN: 9010437021364

Mindesthaltbarkeitsdaten: 11. und 12. September 2026

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Fünf Rezeptartikel werden ebenfalls zurückgerufen

Doch mit diesem Rückruf gehen noch fünf weitere Rückrufe einher, wie es auf der BILLA-Website heißt. Denn: Mit dem Produkt wurden auch fünf Rezeptartikel erstellt. Zurückgerufen werden also außerdem noch der Pinsa Rohschinken, das Pinsa Gemüse, das Pinsa Surf and Turf, das Pinsa Griechisch und das Pinsa Italia. Und hierbei jeweils jene Produkte, die bis inklusive 25. August 2026 hergestellt worden sind.

Diese Rezeptartikel sind ebenfalls vom Rückruf betroffen: Pinsa Rohschinken – hergestellt bis inklusive 25. August 2026

– hergestellt bis inklusive 25. August 2026 Pinsa Gemüse – hergestellt bis inklusive 25. August 2026

– hergestellt bis inklusive 25. August 2026 Pinsa Surf and Turf – hergestellt bis inklusive 25. August 2026

– hergestellt bis inklusive 25. August 2026 Pinsa Griechisch – hergestellt bis inklusive 25. August 2026

– hergestellt bis inklusive 25. August 2026 Pinsa Italia – hergestellt bis inklusive 25. August 2026

Mehrere Produktrückrufe bei BILLA in letzten Wochen

In den letzten Wochen wurden außerdem noch einige weitere beim Supermarkt-Riesen zurückgerufen. So etwa ein Hühner-Aufstrich, in dem bei einer Charge ein erhöhter Gehalt der Chemikalie Bisphenol A nachgewiesen worden ist: BILLA ruft Hühner-Aufstrich zurück – „Nicht verzehren“. Außerdem waren auch zwei Joghurt-Sorten der bekannten Marke „NÖM“ betroffen. In diesen war auf der Verpackung das mögliche Vorhandensein des Allergens Pistazien nicht angegeben. Alles dazu auch hier: Joghurt-Rückruf ausgeweitet: Diese bekannten Produkte sind betroffen.