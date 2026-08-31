„Kann tödlich enden“: Flugshow-Adler „Shuruga“ von Besucher überfüttert

Ein Besucher dürfte einen Adler des Greifvogelerlebnis-Vereins in Steyrling unerlaubt gefüttert haben. Der Vogel war danach so voll, dass eine Flugshow abgebrochen werden musste. Der Verein warnt vor den möglichen Folgen.

Große Sorge herrschte am Wochenende beim Greifvogelerlebnis-Verein in Steyrling in Oberösterreich. Adler „Shuruga“ wurde offenbar von einem Besucher gefüttert, obwohl beim Gelände ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass dies nicht erlaubt ist. Die Folgen waren bei der geplanten Flugvorführung deutlich zu sehen: Der 19 Jahre alte Hybrid aus Stein- und Steppenadler war laut Verein massiv überfüttert. Sein Kropf war derart gefüllt, dass der Vogel kaum fliegen konnte.

©Greifvogelerlebnis Beim Gelände wird ausdrücklich darauf hingweisen… ©Greifvogelerlebnis …das die Tiere nicht selbstständig zu füttern sind.

Vorführung musste abgebrochen werden

Statt den Adler starten zu lassen, wurde die Show kurzerhand beendet. „Shuruga“ wurde zurück in seine Voliere gebracht und bekam Zeit, das Futter zu verdauen. Am darauffolgenden Tag war der Greifvogel nach Angaben des Vereins wieder wohlauf. Der Verein macht nun deutlich, dass es sich keineswegs um eine harmlose Angelegenheit handelt. Gleichzeitig wird nach jenem Besucher gesucht, der den Adler gefüttert haben soll.

Verein hat Überwachungsvideos

Besonders verärgert zeigt sich der Greifvogelverein darüber, dass es trotz entsprechender Verbote immer wieder zu solchen Vorfällen kommt. Die Tiere erhalten speziell ausgewähltes Fleisch und werden kontrolliert gefüttert. „Falsches Futter oder zu viel KANN TÖDLICH ENDEN!!! UNSERE GREIFVÖGEL SIND KEINE MÜLLSCHLUCKER!!!“, warnt der Verein. Nach eigenen Angaben wurde der Vorfall von einer Kamera aufgezeichnet. Der Verein kündigt deshalb Konsequenzen an und fordert die betreffende Person zu einer persönlichen Stellungnahme auf. Auch eine Anzeige steht im Raum.

Warum fremdes Futter gefährlich ist

Für die Greifvögel kann nicht nur die Menge, sondern auch die Art der Nahrung problematisch sein. Lebensmittel, die für Menschen unbedenklich erscheinen, können für die Tiere schwer verträglich oder sogar gefährlich sein. Der Verein appelliert daher an Besucher, die Fütterungsverbote unbedingt einzuhalten. Der Adler hat den Vorfall glücklicherweise überstanden: „Vorweg: SHURUGA LEBT“, heißt es am Anfang der Stellungnahme. Die geplante Flugshow musste trotzdem vorzeitig enden.