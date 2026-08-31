Am 3. Oktober: Darum bekommen Österreicher Notfall-Alarm direkt aufs Handy

Am Samstag, dem 3. Oktober 2026, werden in ganz Österreich wieder zahlreiche Sirenen zu hören sein. Gleichzeitig erhalten die Menschen eine Notfallnachricht auf ihr Handy.

Am 3. Oktober 2026 findet in ganz Österreich ein Zivilschutz-Probealarm statt.

Am 3. Oktober 2026 findet in ganz Österreich ein Zivilschutz-Probealarm statt.

Am Samstag, 3. Oktober, findet zwischen 12 und 12.45 Uhr der österreichweite Zivilschutz-Probealarm statt. Dabei werden die mehr als 8.000 Sirenen im ganzen Land auf ihre Funktion und Reichweite getestet. Der Probealarm soll aber nicht nur sicherstellen, dass die Sirenen im Ernstfall funktionieren. Die Bevölkerung soll auch mit den unterschiedlichen Signalen vertraut gemacht werden und wissen, was im Falle einer tatsächlichen Katastrophe zu tun ist.

Österreichweiter Probealarm am 3. Oktober

Am 3. Oktober handelt es sich ausschließlich um einen Probealarm. Getestet werden dabei die verschiedenen Sirenensignale.

Diese Sirenensignale gibt es: Warnung: Ein drei Minuten lang gleichbleibender Dauerton bedeutet im Ernstfall „Herannahende Gefahr“. Dann sollen Radio oder Fernsehen (ORF) eingeschaltet und die durchgegebenen Verhaltensmaßnahmen beachtet werden.

Ein drei Minuten lang gleichbleibender Dauerton bedeutet im Ernstfall „Herannahende Gefahr“. Dann sollen Radio oder Fernsehen (ORF) eingeschaltet und die durchgegebenen Verhaltensmaßnahmen beachtet werden. Alarm: Ein eine Minute lang auf- und abschwellender Heulton bedeutet „Gefahr“. Im Ernstfall gilt es, schützende Bereiche oder Räumlichkeiten aufzusuchen und die Anweisungen über ORF zu befolgen.

Ein eine Minute lang auf- und abschwellender Heulton bedeutet „Gefahr“. Im Ernstfall gilt es, schützende Bereiche oder Räumlichkeiten aufzusuchen und die Anweisungen über ORF zu befolgen. Entwarnung: Ein eine Minute lang gleichbleibender Dauerton signalisiert das „Ende der Gefahr“. Auch dann sollten weitere Hinweise über ORF beachtet werden.

Auch Handy schlagen Alarm

Nicht nur die Sirenen werden am 3. Oktober getestet. Begleitend zum österreichweiten Probealarm wird auch das digitale Warnsystem AT-Alert bundesweit ausgesendet. Dabei kann eine entsprechende Warnmeldung direkt auf dem Handy erscheinen. Wer am 3. Oktober eine solche Nachricht erhält, muss sich daher ebenfalls keine Sorgen machen, denn es handelt sich um einen geplanten Test des österreichweiten Warnsystems.

Zum AT-Alert Das digitale Warnsystem AT-Alert ist seit 2023 in Österreich im Einsatz und mittlerweile ein wichtiger Bestandteil des Bevölkerungsschutzes. Über die Cell-Broadcast-Technologie können Behörden Warnungen direkt an Mobiltelefone in einem bestimmten Gebiet senden. Eine Registrierung ist dafür nicht notwendig. Auch Urlauber oder andere Personen, die sich gerade in Österreich aufhalten, können die Nachrichten erhalten.

Sirenenprobe jeden Samstag

Die Sirenen werden übrigens nicht nur einmal jährlich getestet. In Österreich findet grundsätzlich jeden Samstag um 12 Uhr eine 15 Sekunden lange Sirenenprobe statt, ausgenommen ist Wien. Am ersten Samstag im Oktober wird daraus der österreichweite Zivilschutz-Probealarm. Der nächste große Test findet somit am Samstag, 3. Oktober 2026, zwischen 12 und 12.45 Uhr statt. Die Bevölkerung soll dadurch im Ernstfall rasch erkennen können, ob es sich lediglich um eine Sirenenprobe oder um eine tatsächliche Warnung handelt.

Häufig gestellte Fragen: Wann findet der Probealarm statt? Am Samstag, 3. Oktober 2025, zwischen 12 und 12.45 Uhr. Wo wird alarmiert? In ganz Österreich – alle rund 8.000 Sirenen heulen, zusätzlich erfolgt eine AT-Alert-Warnmeldung aufs Handy. Was ist AT-Alert? Ein Handy-Warnsystem, das Warnmeldungen anonym und ohne Registrierung direkt auf Mobiltelefone im betroffenen Gebiet schickt. Muss ich eine App installieren? Nein. AT-Alert ist automatisch in modernen Handys integriert (Android ab Version 11, iOS ab 17.4). Kann ich den Alarm abdrehen? Die höchste Warnstufe, der Notfallalarm, ist immer eingeschaltet und lässt sich nicht deaktivieren. Er ertönt auch bei stumm geschaltetem Handy. Warum gibt es den Probealarm? Damit die Bevölkerung die Sirenensignale kennt und die Technik im Ernstfall verlässlich funktioniert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.08.2026 um 10:03 Uhr aktualisiert