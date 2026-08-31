Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: 5 Minuten/pexels
Bild auf 5min.at zeigt Bahngleise und eine Kerze.
An einem unbeschrankten Bahnübergang kam es zum tödlichen Zusammenstoß.
Pocking / Bayern
31/08/2026
In Pocking

Tragödie in Bayern: Österreicher (23) von Zug erfasst

Nahe der österreichischen Grenze ist in Pocking (Bayern, Deutschland) Samstagabend, am 29. August 2026, ein Österreicher von einem Zug erfasst worden. Für den 23-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der tragische Unfall im bayerischen Pocking hat sich Samstagabend, am 29. August 2026, an einem unbeschrankten Bahnübergang ereignet. Die deutsche Polizei geht aktuell von einem „fahrlässigen Unfallgeschehen“ aus. Der junge Österreicher ist vom herannahenden Zug erfasst worden und noch an Ort und Stelle verstorben. Die Ermittlungen laufen derweil noch weiter. Während die Zugführerin einen Schock erlitten hat und im Krankenhaus betreut wurde, mussten die Fahrgäste – sie alle blieben unverletzt – in Busse umsteigen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at