Tragödie in Bayern: Österreicher (23) von Zug erfasst

Nahe der österreichischen Grenze ist in Pocking (Bayern, Deutschland) Samstagabend, am 29. August 2026, ein Österreicher von einem Zug erfasst worden. Für den 23-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Der tragische Unfall im bayerischen Pocking hat sich Samstagabend, am 29. August 2026, an einem unbeschrankten Bahnübergang ereignet. Die deutsche Polizei geht aktuell von einem „fahrlässigen Unfallgeschehen“ aus. Der junge Österreicher ist vom herannahenden Zug erfasst worden und noch an Ort und Stelle verstorben. Die Ermittlungen laufen derweil noch weiter. Während die Zugführerin einen Schock erlitten hat und im Krankenhaus betreut wurde, mussten die Fahrgäste – sie alle blieben unverletzt – in Busse umsteigen.