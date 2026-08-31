Gewitter-Warnstufe rot in drei Bundesländern: Starkregen kommt – wo wie viel fällt

Am Montag, 31. August 2026, werden teilweise Starkregen-Gewitter erwartet. Erste sind auch schon unterwegs, die österreichische Unwetterzentrale hat Stand 17 Uhr für Teile von drei Bundesländern die rote Warnstufe ausgegeben.

Unter anderem in Wolfsberg (Kärnten) hat es schon mächtig zugezogen.

Unter anderem in Wolfsberg (Kärnten) hat es schon mächtig zugezogen.

Das Wetter am Montag, 31. August 2026, ist in Österreich äußerst wechselhaft. Während im Norden und Westen des Landes schon am Vormittag erste Regenschauer und leichtere Gewitter durchgezogen sind, trifft es am Nachmittag vor allem die Landesmitte rund um den Alpenhauptkamm und den Südosten. Mehr dazu auch hier: Gewitter-Warnung in Österreich am Montag: Was uns jetzt erwartet.

Teils 40 Liter pro Quadratmeter und mehr

Dabei kommt stellenweise wohl auch einiges an Regen zusammen, wie die österreichische Unwetterzentrale nun in einer Karte auf Facebook zeigt. Demnach wird vor allem in der Steiermark einiges an Regen fallen, auch im Süden Salzburgs und im Norden Kärntens erwarten die Experten teils 40 Liter pro Quadratmeter und mehr. Die langsame Zuggeschwindigkeit der Gewitter und der damit einhergehende mögliche starke Dauerregen werden wohl auch die größte Gefahr am Montag bringen.

©UBIMET So viel Regen soll heute bis in die Nacht hinein noch fallen.

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor? Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig. Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen. Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus. Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Gewitter: Was uns jetzt noch erwartet

Mittlerweile warnen die Experten auch schon mit der roten Warnstufe (zweithöchste) vor Gewittern in drei Bundesländern. Betroffen sind dabei derzeit kleinere Bereiche Salzburgs, Kärntens und der Steiermark. Gewarnt wird vor Gewittern und Hagel. Seitens der Meteorologen heißt es, dass es „im Bergland von den Zillertaler Alpen bis zur Rax immer mehr Schauer und Gewitter“ geben wird. Und: „Am Abend greifen diese dann auch auf das angrenzende Flachland in der Südsteiermark und im Burgenland über.“