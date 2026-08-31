Diesel fällt, Benzin wird teurer: Das sind die neuen Tankpreise in Slowenien

In Slowenien sinkt der Dieselpreis ab Mitternacht deutlich, während Superbenzin erneut teurer wird.

Grenzpendler und Urlaubsgäste, die für den Tankstopp von Österreich nach Slowenien fahren, müssen sich ab Mitternacht auf geänderte Kosten einstellen, wie Uroš Zavodnik gegenüber 5 Minuten aufzeigt. Denn: Die Preisentwicklung der beiden gängigen Treibstoffarten verläuft dabei in entgegengesetzte Richtungen.

Fast zehn Cent billiger

Beim Diesel sinkt der Literpreis spürbar um 9,2 Cent, von bislang 1,903 Euro auf nun 1,811 Euro, womit der bisherige Stand ein Stück weit korrigiert wird. Besitzer von Benzinern bleiben hingegen von erneuten Aufschlägen nicht verschont und müssen die dritte Woche in Folge eine Preiserhöhung hinnehmen: Superbenzin verteuert sich um 1,5 Cent und steigt von 1,608 Euro auf 1,623 Euro pro Liter.

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Strikte Regulierungsmechanik

Hintergrund der wöchentlichen Preisanpassungen ist das staatliche Eingreifen in den Markt. Abseits des Autobahnnetzes unterliegen die Kraftstoffpreise in Slowenien einer strikten Regulierungsmechanik. Zur Vermeidung extremer Preisschwankungen bestimmt die Regierung regelmäßig Obergrenzen und hat die maximale Händlermarge seit Juni auf 0,115 Euro je Liter begrenzt. Trotz der aktuellen Verteuerung beim Sprudel bleibt das Preisniveau im slowenischen Tankstellennetz insgesamt spürbar unter den Werten, die an österreichischen Zapfsäulen aufgerufen werden.

Überblick Benzin und Diesel