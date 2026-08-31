Geld-Rätsel in Italien: Obdachloser verschenkt Tausende Euro auf der Straße

Ein obdachloser Mann hat in der oberitalienischen Stadt Belluno überraschend Tausende Euro an Passanten verschenkt. Die Herkunft des Geldes ist bislang völlig unklar.

In Belluno (Norditalien) hat ein ungewöhnlicher Vorfall für Aufsehen gesorgt: Ein obdachloser Mann verteilte im Zentrum der norditalienischen Stadt tausende Euro in 50-Euro-Scheinen an überraschte Passanten. Während einige Fußgänger die Geldscheine erfreut entgegennahmen, alarmierten andere aufmerksam gewordene Passanten die örtliche Polizei.

4390 Euro sichergestellt

Die angerückten Einsatzkräfte sammelten die Banknoten schließlich ein und stellten nach einer Überprüfung fest, dass es sich tatsächlich um echtes Bargeld handelt. Insgesamt konnten 4390 Euro sichergestellt werden. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, handelt es sich bei dem Mann um einen Staatsbürger aus dem Irak, der seit mehreren Monaten in Belluno lebt und dort in einem Zelt nächtigt.

Geld bleibt vorerst im Ort

Die Herkunft des Vermögens liegt bislang im Dunkeln, da der Mann den Behörden bisher keine Erklärung liefern konnte. Auch die Versuche der Sozialdienste, Licht ins Dunkel zu bringen, gestalteten sich schwierig, da der Mann nur sehr begrenzt Italienisch spricht. Bislang hat sich zudem kein rechtmäßiger Eigentümer gemeldet, der den Betrag vermisst. Die sichergestellten 4390 Euro wurden vorerst von der Gemeinde verwahrt, während das weitere Vorgehen noch unklar ist.