Nach einem Eklat auf dem Großglockner legt ein steirischer Bergführer seine Lizenz nieder. Ein Social-Media-Video zeichnete eine Auseinandersetzung am Berg auf.

Ein Streit auf dem Mürztalersteig am Großglockner sorgte in den vergangenen Tagen für Wirbel.

Ein Streit auf dem Mürztalersteig am Großglockner sorgte in den vergangenen Tagen für Wirbel.

Nach einem heftigen Streit auf dem Großglockner zieht ein steirischer Bergführer nun persönliche Konsequenzen und legt seine Lizenz freiwillig zurück. Ausgangspunkt war ein dokumentierter Vorfall am 22. August auf dem Mürztalersteig, der durch ein vielfach geteiltes Social-Media-Video eines polnischen Bergsteigers öffentlich wurde – wir haben ausführlich darüber berichtet.

„Halt dein Maul sonst komm ich rauf…“

Der betroffene Alpinist wirft dem Bergführer in dem Video aggressives Verhalten vor. Demnach soll dieser auf Hinweise zur Reihenfolge am Steig gereizt reagiert haben. Auf den Aufnahmen sind unter anderem die Worte „Ich bin Bergführer halt’s Maul“ sowie „Halt dein Maul sonst komm ich rauf und gib dir eine!“ zu hören. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Stau auf dem ausgesetzten Klettersteig. Als der Bergsteiger den Führer darauf aufmerksam machte, ist im Video zu sehen, wie dieser zu ihm hochrennt, ihn an den Armen fasst und mehrmals „Benimm dich!“ sagt.

Ermittlungen laufen

Noch während sich der Disziplinarausschuss des steirischen Bergsportführerverbands mit dem Fall beschäftigte, legte der Bergführer seine Lizenz selbstständig nieder. Der Vorfall hat zudem weitere Konsequenzen: Die Polizei hat nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit aufgenommen, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet. Für den Betroffenen gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.08.2026 um 21:56 Uhr aktualisiert