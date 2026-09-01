Bis zu 29 Grad: Freundlicher September-Auftakt in Österreich

Zum Start in den September zeigt sich das Wetter in den meisten Regionen von seiner freundlichen Seite. Wie die GeoSphere Austria mitteilt, sind bis zum frühen Vormittag vor allem im Bergland sowie im Südosten regional noch ein paar Wolken anzutreffen. „Sonst überwiegt vorerst oft der Sonnenschein“, kündigt die GeoSphere Austria an. Ab der Mittagszeit bilden sich im Tagesverlauf einige Quellwolken, die in der Folge im Bergland vereinzelt Regenschauer bringen können. Zudem weht der Wind schwach bis mäßig, im Donauraum zum Teil auch lebhaft aus Südwest bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen laut den Meteorologen zwischen 8 und 19 Grad, ehe die Werte am Nachmittag auf angenehme 21 bis 29 Grad steigen.

Gutes Bergwetter am Vormittag

Auch Outdoor-Fans kommen auf ihre Kosten: Laut der GeoSphere Austria herrscht am Dienstag in der Früh und am Vormittag gutes Bergwetter, wobei die Gipfel meist frei von Nebel bleiben. Erst im Tagesverlauf sorgen zunehmende Quellwolken dafür, dass hohe Gipfel wieder häufiger in Nebel geraten. „Meist sollte es aber trocken bleiben. Nur ganz vereinzelt ist später am Tag südlich des Alpenhauptkammes ein kurzer gewittriger Regenschauer nicht ganz ausgeschlossen“, so die Experten. Auf 2.000 Metern Höhe erreichen die Temperaturen 8 bis 12 Grad, auf 3.000 Metern werden mittags um die 3 Grad gemessen.