Heftiger Crash auf Zillertal-Bundesstraße: Ehepaar bei Unfall verletzt

Beim Einfahren auf die Zillertal-Bundesstraße kam es am Montag zu einem heftigen Zusammenstoß zweier Autos. Ein 79-jähriger Mann und seine gleichaltrige Ehefrau wurden verletzt. Für die Frau ging es schließlich ins Spital.

Ein Einfahrmanöver endete am Montagnachmittag, dem 31. August, in Ramsau im Zillertal mit einem Verkehrsunfall. Gegen 17.35 Uhr wollte ein 43-jähriger Deutscher mit seinem Auto im Bereich Bichl von einer Gemeindestraße nach links auf die Zillertal-Bundesstraße einbiegen. Zur selben Zeit war dort ein 79-jähriger Österreicher mit seinem Auto talauswärts unterwegs. Im Zuge des Einfahrmanövers kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Ehepaar bei Zusammenstoß verletzt

Der 79-jährige Lenker und seine ebenfalls 79 Jahre alte Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Beide wurden zunächst zur medizinischen Abklärung in eine örtliche Ordination gebracht. Für die Frau war die medizinische Versorgung damit allerdings noch nicht beendet: Sie musste anschließend mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert werden. Die Kollision hinterließ auch an den Fahrzeugen deutliche Spuren. Laut Polizei entstand an beiden beteiligten Pkw erheblicher Sachschaden.