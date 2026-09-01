Schwammerlsucher (70) vermisst: Wettlauf gegen herannahendes Gewitter

Ein Schwammerlausflug löste am Montag eine größere Suchaktion aus: Ein 70-Jähriger kehrte nicht zum vereinbarten Treffpunkt zurück. Kurz vor einem herannahenden Gewitter gelang schließlich die Ortung aus der Luft.

Als der 70-Jährige nicht zum Treffpunkt zurückkehrte und auch telefonisch nicht erreichbar war, verständigte seine Frau schließlich die Polizei. Eine Suchaktion nach dem Vermissten wurde eingeleitet.

Als der 70-Jährige nicht zum Treffpunkt zurückkehrte und auch telefonisch nicht erreichbar war, verständigte seine Frau schließlich die Polizei. Eine Suchaktion nach dem Vermissten wurde eingeleitet.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau machte sich ein 70-Jähriger am Montag, dem 31. August, gegen 11 Uhr auf den Weg, um Schwammerl zu suchen. Von der Knödelhütte aus gingen die beiden in Richtung Unterauerlingerhütte (Grenzregion Stmk/Kärnten bei Preitenegg). Nach einiger Zeit trennten sich ihre Wege. Vereinbart war, sich später wieder bei der Knödelhütte zu treffen. Doch dort wartete die Ehefrau vergeblich.

Ehefrau alarmierte die Polizei

Als der 70-Jährige nicht zum Treffpunkt zurückkehrte und auch telefonisch nicht erreichbar war, verständigte seine Frau schließlich die Polizei. Eine Suchaktion nach dem Vermissten wurde eingeleitet. Die Zeit drängte dabei auch wegen des Wetters: Ein Gewitter näherte sich dem Gebiet.

Hubschrauber entdeckt Vermissten

Gegen 18.45 Uhr kam schließlich die erlösende Nachricht. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers konnte den 70-Jährigen ausfindig machen, noch bevor das herannahende Gewitter das Gebiet erreichte. Der Schwammerlsucher war unverletzt. Er wurde mit dem Polizeihubschrauber zum Flugplatz St. Marein geflogen. Nach mehreren Stunden fand die Suchaktion damit ein glückliches Ende.