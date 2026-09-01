Unwetter in Kärnten: Muren, überflutete Keller und umgestürzte Bäume

Ein kurzes, aber intensives Gewitter hat am Montag, dem 31. August, vor allem im Gemeindegebiet von Metnitz im Bezirk St. Veit an der Glan Spuren hinterlassen. Sturmböen, Hagel und große Regenmengen sorgten innerhalb kurzer Zeit für mehrere Feuerwehreinsätze. Besonders gefordert waren die Feuerwehren Metnitz und Grades. Sie wurden innerhalb weniger Minuten zu mehreren Schadensstellen gerufen.

Muren gingen ab, Keller standen unter Wasser

Das Unwetter brachte gleich mehrere Probleme mit sich. Die Einsatzkräfte mussten überflutete Keller auspumpen, nachdem das Wasser in Gebäude eingedrungen war. Gleichzeitig kam es zu Murenabgängen. Auch umgestürzte Bäume hielten die Feuerwehren auf Trab. Sie mussten von Straßen entfernt werden, um die Verkehrswege wieder passierbar zu machen. Offizielle Meldungen über Verletzte liegen bislang nicht vor.

©FF Metnitz Ein kurzes, aber intensives Gewitter hat am Montag vor allem im Gemeindegebiet von Metnitz im Bezirk St. Veit an der Glan Spuren hinterlassen.

Umgestürzte Bäume blockieren B87

Doch nicht nur die Region rund um Metnitz war betroffen. In der Nacht auf Dienstag rückte auch die Freiwillige Feuerwehr Jadersdorf zu Sturmschäden aus. Auf der B87 Weißensee Straße waren mehrere Bäume umgestürzt und blockierten die Fahrbahn. Die Feuerwehr beseitigte die Hindernisse und reinigte anschließend die Straße, sodass diese wieder vollständig freigegeben werden konnte.