Zalando-Rückruf: Bei diesem Produkt besteht Gesundheitsgefahr

Ein Sonnenschutz, das über Jahre bei Zalando erhältlich war, wird zurückgerufen. Der Grund ist ausgerechnet seine wichtigste Eigenschaft: Der angegebene Lichtschutzfaktor 50 könnte möglicherweise nicht zuverlässig erreicht werden.

Wer in den vergangenen zwei Jahren bei Zalando Sonnenschutz bestellt hat, sollte jetzt genauer hinsehen. Betroffen ist das „THE ONE SPF 50 Invisible Sunscreen Gel“ der Marke Allies of Skin. Hersteller Allies Group Pte. Ltd. hat einen freiwilligen Rückruf gestartet. Auch der Verein für Konsumenteninformation (VKI) informiert aktuell über den Fall. Das Produkt wurde laut Rückrufinformation von Juni 2024 bis Juli 2026 über den Zalando-Onlineshop verkauft.

©Zalando Betroffen ist das „THE ONE SPF 50 Invisible Sunscreen Gel“ der Marke Allies of Skin. Hersteller Allies Group Pte. Ltd. hat einen freiwilligen Rückruf gestartet.

Ausgerechnet der Sonnenschutz ist das Problem

Grund für den Rückruf ist eine mögliche Abweichung beim angegebenen Sonnenschutz. Das Gel entspricht laut Rückrufinformation nicht den Anforderungen der EG-Verordnung Nr. 1223/2009 über kosmetische Mittel. Konkret könnte das Produkt den auf der Verpackung angegebenen SPF 50 möglicherweise nicht zuverlässig erreichen. Wer sich beim Aufenthalt in der Sonne auf diesen Schutz verlässt, könnte dadurch einem erhöhten Sonnenbrandrisiko ausgesetzt sein. Der Hersteller bestätigt ebenfalls, dass der angegebene Schutz nicht zuverlässig gewährleistet werden könne.

Diese Produkte sind vom Rückruf betroffen

Kunden sollten auf die Produktbezeichnung und Nummern achten. Betroffen sind das „THE ONE SPF 50 Invisible Sunscreen Gel“ mit den Modellnummern PTOSG050EN01 und P-TOSGD20EN01. Bei Zalando wurden die Produkte unter den Artikelnummern A5334G00L-S11 und A5334L002-S11 angeboten. Andere Produkte von Allies of Skin sind nach Angaben des Herstellers nicht Teil dieses Rückrufs.

Kunden sollen Gel nicht mehr verwenden

Für Betroffene gibt es eine klare Empfehlung: Das Sonnenschutzgel soll nicht weiter verwendet werden. Zalando fordert Kunden dazu auf, den Artikel kostenlos zurückzusenden. Wer das Produkt inzwischen an eine andere Person weitergegeben hat, soll diese über den Rückruf informieren. Der Kaufpreis wird vollständig auf das ursprünglich verwendete Zahlungsmittel zurückerstattet. Für weitere Fragen zum Rückruf wurde zudem eine eigene Kontaktmöglichkeit eingerichtet.