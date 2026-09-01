Neu bei SPAR: Wie Österreicher ihren Einkauf jetzt online planen können

Der Supermarkt-Riese SPAR wartet mit einer Neuerung bei der hauseigenen App auf. Damit möchte man Kunden dabei unterstützen, den Einkauf "bequem digital zu planen und mit anderen zu teilen".

In der SPAR-App gibt es eine Neuerung: die SPAR-Einkaufsliste. Mit dieser soll der Einkauf schnell geplant werden können, wie der Supermarkt-Riese erklärt: „Einfach gewünschten Markt auswählen und Produkte aus dem SPAR-Sortiment oder freie Einträge wie ‚Milch‘ oder ‚Äpfel‘ zur Liste hinzufügen.“ Preise, aktuelle Aktionen und auch Verfügbarkeiten seien dabei auf den ersten Blick ersichtlich. Und im Markt lassen sich die Artikel dann auch Schritt für Schritt abhaken. Dazu muss man nur das neueste Update installieren, wie man in einer Aussendung versichert.

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Neue SPAR-Einkaufsliste auch in Produktwelt nutzbar

Zusätzlich kann man für unterschiedliche Einkäufe auch unterschiedliche Listen machen und komplett individuell gestalten. Zusätzlich kann man diese dann noch mit Familie, Freunden oder Mitbewohnern teilen und gemeinsam bearbeiten. Die Artikel kann man dabei direkt aus der SPAR-Produktwelt hinzufügen, die für gewöhnlich „weiß“, welche Produkte im „eigenen“ Geschäft verfügbar sind. Und für Kunden ohne App setzt der Supermarkt-Riese auch auf einen niederschwelligen Zugang und hat eine zweite Option: „Die Einkaufsliste kann sowohl in der App als auch im Web in der SPAR-Produktwelt ohne Registrierung und ohne Eingabe persönlicher Daten in vollem Umfang genutzt werden.“

Neue Süßigkeit für wenige Tage erhältlich

Bei SPAR wird es zwischen 7. und 20. September für kurze Zeit übrigens auch eine neue, limitierte Süßigkeit geben – und das in rund 270 Standorten. Bei BILLA und BILLA Plus gibt es diese aktuell teilweise schon. Freuen darüber werden sich vor allem Fans der bekannten K-Pop-Band BTS. Wir haben dazu für euch bei den jeweiligen Pressestellen angefragt, mehr dazu hier: SPAR und BILLA: Neue Süßigkeit gibt es nur wenige Tage lang.

©5 Minuten Die BTS-Oreos sind limitiert und nur wenige Tage lang erhältlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.09.2026 um 10:27 Uhr aktualisiert