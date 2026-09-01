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Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Bündel Geldscheine vor einem Supermarktregal.
Die Inflation ist im August 2026 stärker gestiegen als noch im Juli.
Österreich
01/09/2026
Als im Juli

3,2 Prozent: August-Inflation wieder höher – das sind die Gründe

Um fast einen halben Prozent höher wird die Inflation voraussichtlich im August 2026 sein als noch im Monat davor. Das berichtet die Statistik Austria nun anhand einer Schnellschätzung.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(200 Wörter)
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Während die Inflation im Juli noch bei 2,8 Prozent gelegen ist, liegt sie im August bei voraussichtlich 3,2 Prozent, berichtet die Statistik Austria nun. „Dieser Anstieg von 0,4 Prozentpunkten geht fast ausschließlich auf Preisschübe bei Treibstoffen und Heizöl zurück. Das führt im Jahresvergleich zu einem dynamischen Plus von zehn Prozent bei den Energiepreisen, die im Juli noch um 5,7 Prozent zugelegt hatten“, weiß Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.

Mehrwertsteuersenkung hält Preisdurchschnitt bei Nahrungsmitteln auf Vorjahresniveau

Immerhin: „Die ab Juli gültige Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel von zehn auf 4,9 Prozent sorgt weiterhin für etwas niedrigere Lebensmittelpreise. Deshalb sind die Preise für den gesamten Bereich Nahrungsmittel, Tabak und Alkohol sowohl im Juli als auch im August mit plus 0,2 Prozent kaum gestiegen“, so Lenk weiter.

Wichtige Inflationstreiber im August

Der wichtigste Inflationstreiber blieb neben den Treibstoffpreisen auch weiterhin der Dienstleistungsbereich mit einer Teuerung von 4,3 Prozent im August. Im Juli lag die Teuerung hier jedoch noch etwas höher – mit 4,4 Prozent. Außerdem gestiegen sind die Preise für Industriegüter (0,5 Prozent). Aber auch hier war das Plus im Juli mit 0,8 Prozent etwas höher.

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