14 Verletzte nach schwerem Busunfall in Südtirol

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am heutigen Dienstag einen Großeinsatz der Rettungskräfte in Südtirol ausgelöst. Medienberichten zufolge wurden 14 Personen verletzt.

Nach dem schweren Unfall versorgten die Freiwilligen Feuerwehren Niederdorf und Welsberg gemeinsam mit dem Rettungsdienst die Verletzten und sicherten die Unfallstelle ab.

Nach dem schweren Unfall versorgten die Freiwilligen Feuerwehren Niederdorf und Welsberg gemeinsam mit dem Rettungsdienst die Verletzten und sicherten die Unfallstelle ab.

Auf der Fahrbahn kollidierten ein Reisebus und mehrere Pkw. Durch den Zusammenprall wurden laut den italienischen Medien insgesamt 14 Personen verletzt. Nach dem Notruf rückte die Freiwillige Feuerwehr Niederdorf umgehend zum Unfallort aus, um die Rettungsarbeiten aufzunehmen.

Erstversorgung übernommen

„Unsere Aufgaben umfassten die Absicherung der Unfallstelle und der Fahrzeuge sowie die Unterstützung des Rettungsdienstes bei der Erstversorgung der teils verletzten Personen“, schildern die Einsatzkräfte. Für die Dauer der aufwendigen Aufräum- und Bergungsarbeiten musste die Umfahrungsstraße gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung über die Gemeindestraße wurde eingerichtet. Um die übrigen Passagiere des Busses zu versorgen, arbeiteten die Einsatzorganisationen ortsübergreifend zusammen.

Personen in Feuerwehrgerätehaus untergebracht

Nach dem Abtransport der Verletzten wurden die übrigen Insassen des Reisebusses mit dem Mannschaftstransportfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Welsberg in das Feuerwehrgerätehaus gebracht und dort bis zur Ankunft eines Ersatzbusses betreut. „Abschließend unterstützten wir den Abschleppdienst bei der Bergung des Busses“, so die Feuerwehr abschließend in den sozialen Medien.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Neben der Feuerwehr Niederdorf standen die Feuerwehr Welsberg, als auch das Weiße Kreuz Innichen, ein Rettungshubschrauber, der Landesstraßendienst sowie die Carabinieri im Einsatz.