Mittwoch: Gewitter- und Schauerrisiko steigt ab Mittag hier in Österreich an

Hier und da sind am Mittwoch, 2. September 2026, Regenschauer und Gewitter möglich. Alles darüber und wo es höchstwahrscheinlich sonnig bleibt, erfahrt ihr hier bei uns.

Während der Vormittag in ganz Österreich noch recht sonnig verläuft, bilden sich spätestens ab der Mittagszeit dann vor allem im Bergland Quellwolken, heißt es seitens der GeoSphere Austria. In weiterer Folge steigt dort dann auch das Schauer- und Gewitterrisiko an – und zwar ganz besonders von Osttirol bis in die Bucklige Welt an der steirisch-niederösterreichisch-burgenländischen Grenze. Im Flachland wird es dagegen meist trocken und überwiegend sonnig bleiben.

Wind abseits der Gewitter „schwach bis mäßig“

Abseits der Gewitter wird auch der Wind nicht unbedingt ein Thema sein. Dort weht er laut Meteorologen „schwach bis mäßig aus überwiegend westlichen Richtungen“. Und das alles wird sich bei Temperaturen in der Früh von acht bis 16 Grad und am Nachmittag dann zwischen 23 und 29 Grad abspielen. Am wärmsten dürfte es dabei ganz im Osten sein, weiß die GeoSphere Austria abschließend.

Welches Wetter magst du am liebsten? Viel Sonnenschein Heiße Sommertage Regen Wind Schnee Minusgrade Mir egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Gewitter-Sommer 2026 war blitzarm

Apropos Gewitter: Die letzten der Sommermonate hatten es am 31. August 2026 vor allem im Salzburger Wagrain (Pongau) besonders in sich. Dort hat sich binnen kürzester Zeit eine bis zu 20 Zentimeter dicke Hagelschicht gebildet. Es sah aus wie im tiefsten Winter. Mehr dazu könnt ihr unter anderem hier nachlesen: Zentimeterhoch: Schneepflug nach Hagelunwetter in Salzburg im Einsatz. Allgemein waren die drei Sommermonate aber recht blitzarm im Vergleich. Alles dazu auch hier: 6-Zentimeter-Hagel, heftiger Starkregen: Das war der Gewitter-Sommer 2026.