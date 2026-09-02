Mysteriöser Fund an italienischem Strand sorgte für Rätselraten

Ein mysteriöser, riesiger Zylinder am Strand von Alassio sorgt für Aufsehen. Was steckt hinter dem Fund, den Rettungskräfte sichern mussten? In Italien kursieren bereits einige Spekulationen.

Ein ungewöhnlicher Fund rief Ende August am Strand des beliebten italienischen Badeorts Alassio südwestlich von Genua Erstaunen hervor: Ein massiver, pechschwarzer Zylinder von gut zwei Metern Höhe und fünf Metern Länge lag im Sand und erinnerte optisch an eine gigantische Essiggurke oder Pille.

Luftgefüllter Schutzpuffer

Zur Sicherheit sperrten die lokalen Einsatzkräfte das Areal prompt mit Trassierband ab, ehe der dunkle Koloss am Folgetag mithilfe eines Baggers abtransportiert werden konnte. Eine Entwarnung folgte relativ rasch: Bei der mysteriösen Erscheinung handelt es sich um einen sogenannten Fender. Die luftgefüllten Schutzpuffer finden in der Seefahrt Verwendung, um Schiffsrümpfe beim Anlegen im Hafen oder beim Festmachen an anderen Schiffen vor Kollisionsschäden zu bewahren.

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Herkunft noch unklar

Die genaue Herkunft des riesigen Puffers bleibt jedoch unklar, weshalb in italienischen Medien verschiedene Entstehungsszenarien diskutiert werden. Eine Vermutung legt nahe, dass sich der Fender im nahegelegenen Hafen von Vado Ligure losgerissen haben könnte. Ebenso denkbar ist der Verlust durch ein vorbeifahrendes Kreuzfahrtschiff.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.09.2026 um 07:05 Uhr aktualisiert