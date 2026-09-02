Stau-Wochenende erwartet: Diese Routen werden zur Geduldsprobe

Das Wochenende vom 5. und 6. September könnte für Autofahrerinnen und Autofahrer in Österreich zur Geduldsprobe werden. Mit dem Ende der Sommerferien in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland steigt das Verkehrsaufkommen deutlich. Dazu kommen Urlauber auf der Heimreise aus dem Süden sowie mehrere Großveranstaltungen. Besonders auf den wichtigen Nord-Süd-Verbindungen ist laut ARBÖ mit langen Verzögerungen zu rechnen. Die stärksten Belastungen werden am Samstag bereits ab dem Vormittag erwartet, am Sonntag dürfte der Verkehr vor allem ab den Nachmittagsstunden zunehmen.

Diese Strecken sind am Samstag betroffen

Am Samstag konzentriert sich der Rückreiseverkehr vor allem auf die Transitrouten im Westen und Süden Österreichs. Zusätzlich sorgt die Heimfahrt Richtung Nordrhein-Westfalen für mehr Verkehr.

Besonders staugefährdend sind A1 Westautobahn: im Großraum Salzburg

im Großraum Salzburg A2 Südautobahn: rund um Villach und auf stark frequentierten Abschnitten Richtung Norden

rund um Villach und auf stark frequentierten Abschnitten Richtung Norden A9 Pyhrnautobahn: vor dem Bosruck- und Gleinalmtunnel sowie bei der Tunnelkette Klaus

vor dem Bosruck- und Gleinalmtunnel sowie bei der Tunnelkette Klaus A10 Tauernautobahn: rund um Villach und Salzburg sowie zwischen Rennweg und Werfen

rund um Villach und Salzburg sowie zwischen Rennweg und Werfen A12 Inntalautobahn: vor Kufstein/Kiefersfelden und im Raum Innsbruck

vor Kufstein/Kiefersfelden und im Raum Innsbruck A13 Brennerautobahn: bei der Luegbrücke und vor der Mautstelle Schönberg

bei der Luegbrücke und vor der Mautstelle Schönberg A2 in Slowenien: vor dem Karawankentunnel

Sonntag bringt neue Stau-Hotspots

Am Sonntag verschiebt sich der Schwerpunkt der Rückreisewelle in Richtung Osten und Süden. Viele Urlauber aus den österreichischen Ferienregionen sowie aus Italien, Slowenien und Kroatien machen sich auf den Weg zurück nach Wien, Niederösterreich und ins Burgenland. Bei schönem Wetter dürfte die stärkste Reisewelle erst am Abend ihren Höhepunkt erreichen.

Mit Behinderungen ist vor allem hier zu rechnen A1: rund um St. Pölten sowie zwischen Knoten Steinhäusl und Wien

rund um St. Pölten sowie zwischen Knoten Steinhäusl und Wien A2: rund um Villach, Graz und Wiener Neustadt sowie zwischen Guntramsdorf und Wien

rund um Villach, Graz und Wiener Neustadt sowie zwischen Guntramsdorf und Wien A4 Ostautobahn: zwischen Schwechat und Wien sowie vor Nickelsdorf

zwischen Schwechat und Wien sowie vor Nickelsdorf A23 Wiener Südosttangente: teilweise auf der gesamten Strecke

teilweise auf der gesamten Strecke Wien: unter anderem auf der Altmannsdorfer Straße, Triester Straße und Westeinfahrt

Gartenbaumesse bringt Verkehr nach Tulln

Zusätzlichen Verkehr erwartet der ARBÖ in Tulln. Dort läuft von Donnerstag bis Montag die Internationale Gartenbaumesse. Rund 450 Aussteller präsentieren auf 85.000 Quadratmetern alles rund um Garten, Blumen und Pflanzen. Die Messe lockte im Vorjahr mehr als 91.000 Besucher an. Entsprechend groß dürfte der Andrang auch heuer sein. Staus und Verzögerungen sind vor allem auf der S5, B19 und B213 sowie auf den Zufahrten zum Messegelände möglich. Die Messe ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, kann den kostenlosen Transfer von den Bahnhöfen Tulln und Tullnerfeld zum Messegelände nutzen.

Radmarathon in Tirol

Am Sonntag sorgt außerdem der Kitzbüheler Radmarathon für Verkehrsbehinderungen. Auf der längsten Strecke sind 216 Kilometer und rund 4.600 Höhenmeter zu bewältigen. Die Route führt unter anderem über den Pass Thurn, den Gerlospass, durch das Zillertal und über Brandenberg zurück nach Kitzbühel. Entlang der Strecke kommt es zu zahlreichen temporären Sperren und Anhaltungen. Betroffen sind unter anderem die B161, B165 sowie Straßen im Zillertal, Brandenbergtal, bei Angerberg, Oberndorf und im Brixental. Auch die Mautstraße auf das Kitzbüheler Horn wird für den Zieleinlauf gesperrt.

3.000 Besucher bei Festival in Innsbruck

Auch in Innsbruck ist am Samstag mit mehr Verkehr zu rechnen. Beim Intensity Open Air Festival in der Olympiaworld werden rund 3.000 Besucher erwartet. Von 11 bis 22 Uhr stehen mehr als 20 Acts aus den Bereichen Hardstyle, Raw und Uptempo auf dem Programm. Danach folgt eine Aftershow-Party. Rund um die Olympiaworld, auf der Olympiastraße und bei den Zufahrten von der A12 kann es daher zu Verzögerungen kommen. Der ARBÖ empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.