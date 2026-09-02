Tarife in 330 Filialen: Strom von der Post „noch im Herbst“

Die Österreichische Post steigt in das nächste Geschäft ein. Nach den Paketen und Briefen, für die sie bekannt sind, dem Bankgeschäft und auch dem Mobilfunk, gibt es ab Herbst Strom und Gas von der Post.

Bei der Österreichischen Post gibt es ab Herbst in den Filialen auch Strom- und Gastarife.

Bei der Österreichischen Post gibt es ab Herbst in den Filialen auch Strom- und Gastarife.

Dazu startet man mit dem VERBUND eine langfristige Zusammenarbeit, wie man in einer Aussendung jetzt erklärt. Und: „Voraussichtlich noch im Herbst wird die Post erstmals exklusive Strom- und Gastarife, powered by VERBUND, in ihren rund 330 Postfilialen anbieten.“ Die Angebote werden zum Start in den 330 selbstbetriebenen Filialen starten und auch digital verfügbar sein. Anfang 2027 ist dann die Ausrollung auf die über 1.350 Postpartner geplant. Weitere Details zum Angebot sind derzeit noch nicht bekannt und werden „rechtzeitig vor dem Marktstart“ bekanntgegeben, wie man versichert.

Post will „einfachen Zugang zu wichtiger Alltagsdienstleistung“ schaffen

Post-Generaldirektor Walter Oblin erklärt, dass man mit dem neuen Strom-Angebot einen „einfachen Zugang zu einer wichtigen Alltagsdienstleistung“ schaffen möchte und so die Plattform Post „als moderne Grundversorgerin konsequent weiter ausbauen“ wolle.

„Die Österreicher*innen vertrauen der Post schon heute bei wichtigen Dienstleistungen ihres Alltags. Neben Paketen und Briefen haben wir unser Angebot in den vergangenen Jahren mit der bank99 und unserem Mobilfunkangebot YELLLOW erfolgreich ergänzt. Gemeinsam mit VERBUND bieten wir künftig auch Strom- und Gastarife an.“ Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post AG

„Post und VERBUND bündeln ihre Stärken“

Für den CEO der VERBUND AG, Michael Strugl, ist klar: „Mit dem gemeinsamen Energieangebot bündeln die Österreichische Post und VERBUND ihre Stärken und schaffen die Basis für eine starke, langfristige Partnerschaft.“