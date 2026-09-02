Ein ungewöhnlicher Diebstahl sorgt derzeit in Naarn in Oberösterreich für Aufsehen. Unbekannte gruben rund 30 junge Hainbuchen aus und verschwanden damit. Nun ermittelt die Polizei.

Für die Betreiber des Biohofs Machlandhof in Naarn (Bezirk Perg) gab es am Montag eine kuriose Überraschung: Über Nacht waren große Teile einer erst im Vorjahr gesetzten Hainbuchenhecke verschwunden. Die Täter hatten rund neun Meter der Hecke ausgegraben und etwa 30 Pflanzen mitgenommen. Der Diebstahl dürfte sich zwischen Sonntagabend und Montagfrüh ereignet haben.

„Was ist eigentlich mit der Menschheit los?“

Der Biohof machte den Vorfall anschließend öffentlich. Auf Facebook zeigte man sich fassungslos: „Was ist eigentlich mit der Menschheit los. Heute Nacht hat jemand unsere Hainbuchenhecke gestohlen. Geht’s noch?“ Der Diebstahl wurde bei der Polizei angezeigt. Der Biohof bittet um Hinweise und hat für Informationen, die zur Aufklärung führen, eine Belohnung ausgelobt.

Warum stiehlt man eine Hecke?

Besonders ungewöhnlich ist der Fall, weil der finanzielle Wert der Pflanzen vergleichsweise gering sein soll. Gleichzeitig dürften die Büsche vorsichtig ausgegraben worden sein, sodass sie möglicherweise an einem anderen Ort wieder eingesetzt werden können. Für die Besitzer bleibt damit vor allem eine Frage offen: Wer nimmt sich mitten in der Nacht die Zeit, eine ganze Hecke auszugraben und abzutransportieren? Die Polizei ermittelt nun zu dem ungewöhnlichen Diebstahl.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.09.2026 um 11:19 Uhr aktualisiert