Schauerneigung am Donnerstag gering: So wird das Wetter in Österreich

Bei Temperaturen von bis zu 30 Grad wird der Donnerstag in Österreich einen Mix aus Sonne und Wolken bringen. Am längsten und meisten sonnig ist es dabei von Osttirol ostwärts.

Wien, Niederösterreich und das Burgenland starten mit einigen dichteren Wolken in den Donnerstag, 3. September 2026. Die übrigen Bundesländer werden dagegen wohl zunächst sonniges Wetter haben. Im Tagesverlauf könnte sich das dann aber ändern, denn: „Vor allem nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten ziehen mit teilweise mäßigem bis lebhaftem Wind aus West wiederholt dichtere Wolken durch“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria.

Welches Wetter magst du am liebsten? Viel Sonnenschein Heiße Sommertage Regen Wind Schnee Minusgrade Mir egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

So warm wird es am Donnerstag in Österreich

Die Sonne wird sich dann allgemein nur noch zeitweise zeigen. Deutlich mehr Sonnenstunden ergeben sich bis zum Abend hin dagegen etwa in Osttirol ostwärts bis in die südliche Steiermark und das Südburgenland. Die Schauerneigung bleibt auch in bewölkten Regionen gering. Die Temperaturen in der Früh liegen noch zwischen acht und 18 Grad, steigen im Tagesverlauf auf 23 bis 30 Grad an.