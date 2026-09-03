Regionale Unwetter: Hagel verursacht Millionenschäden in Österreich

In den vergangenen Tagen sind gleich zwei Mal stärkere Gewitter und Unwetter über Österreich gezogen. Einerseits hat der August mit einem Knall geendet, andererseits war die Steiermark am Mittwoch stark betroffen.

In den vergangenen Tagen sind mehrere Hagelgewitter und -unwetter durch Teile Österreichs gezogen und haben für Millionenschäden gesorgt. Betroffen waren die Bundesländer Tirol, Salzburg, Kärnten, Niederösterreich und die Steiermark. In der Steiermark etwa wurden Mittwochabend, 2. September 2026, Schäden in der Höhe von rund 3,5 Millionen Euro in der Landwirtschaft angerichtet, wie die Österreichische Hagelversicherung berichtet. Mehr dazu hier: Hagelunwetter zieht Spur der Verwüstung durch die Steiermark.

©Freiwillige Feuerwehr Köflach | Starke Gewitter sind… ©Freiwillige Feuerwehr Köflach | …über die Steiermark gezogen… ©Freiwillige Feuerwehr Köflach | …und haben große Schäden angerichtet. ©Tierheim Franziskus/Nina Mocnik | Unter anderem etwa in einem Tierheim.

Hunderttausende Euro Schaden auch in diesen Bundesländern

Regionale Unwetter haben aber eben auch in weiteren Bundesländern in den vergangenen Tagen gewütet. So waren etwa die Bezirke Hollabrunn und Tulln (beide Niederösterreich) am 28. August betroffen, Salzburg, Kärnten und Tirol am 31. August. In Niederösterreich sind rund 500.000 Euro Schaden entstanden. Betroffene Kulturen waren vor allem Weinsorten kurz vor der Ernte. In Kärnten lag der Gesamtschaden in der Landwirtschaft bei etwa 150.000 Euro. Betroffen war der Bezirk Sankt Veit an der Glan und die Kulturen Grünland und Silomais. In Tirol wurde ein Schaden von knapp 600.000 Euro im Bezirk Innsbruck-Land an Grünland, Mais und Gemüse angerichtet.

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Zentimeterdicke Hagelschicht auf Wagrains Straßen und Wiesen

Schließlich haben heftige Hagelschauer auch noch die Bezirke Pongau und Pinzgau in Salzburg betroffen. Besonders stark und lange hat es etwa in Wagrain gehagelt, wo die Körner zentimeterhoch auf Straßen und Wiesen lagen und von Ladern weggeschoben werden mussten. Mehr dazu auch hier: 20 Zentimeter Hagel: Unwetter zieht über Salzburg, macht Wagrain ganz weiß. Der Schaden in der Landwirtschaft: 350.000 Euro. Betroffen waren in Salzburg vor allem Grünland und Silomais. Seitens der Österreichischen Hagelversicherung heißt es abschließend noch, dass man bereits im Einsatz sei, um die Schäden zu erheben.