Wetter am Freitag: Erst teils noch Regen, dann kommt die Sonne raus

Anfangs ziehen vor allem im Norden und Osten noch Restwolken mit vereinzelt leichtem Regen durch. Bald aber setzt sich dann auch schon die Sonne durch. „In den übrigen Landesteilen ist es bis auf wenige Schleierwolken oder allfällige Frühnebelfelder nahezu durchwegs sonnig“, heißt es seitens der Meteorologen der GeoSphere Austria. Der Wind wird im Norden und Osten lebhaft von West- bis Nordwest blasen, ansonsten wird er schwächer bleiben. Und das alles bei Frühtemperaturen von zwischen zwölf und 21 Grad und Höchstwerten von sommerlichen 27 bis 33 Grad, so die Experten abschließend.