Betrüger gibt sich als Mitarbeiter aus: Firma überweist Gehalt auf sein Konto

Ein Unbekannter gab sich gegenüber einer Tiroler Firma als Mitarbeiter aus und ließ dessen Bankverbindung ändern. Das echte Gehalt landete daraufhin auf einem ausländischen Konto. Aufgefallen ist der Betrug erst später.

Ein bislang unbekannter Täter hat ein Unternehmen in Stans im Bezirk Schwaz mit einer vergleichsweise simplen Masche um mehrere Tausend Euro gebracht. Dafür musste er weder ein Konto hacken noch in die Firma einbrechen. Der Betrüger gab sich per E-Mail kurzerhand als Mitarbeiter des Unternehmens aus.

Täter wollte plötzlich eine neue Bankverbindung

In der Nachricht behauptete der Unbekannte, ein internationales Bankkonto eröffnet zu haben. Sein Gehalt solle künftig nicht mehr auf die bisher hinterlegte Bankverbindung, sondern auf dieses neue Konto überwiesen werden. Die Täuschung funktionierte: Das Unternehmen änderte die hinterlegten Kontodaten wie gewünscht. Bei der nächsten Auszahlung floss das Geld deshalb nicht an den tatsächlichen Mitarbeiter, sondern auf das vom Betrüger angegebene ausländische Konto.

Echtem Mitarbeiter fehlt plötzlich sein Gehalt

Aufgeflogen ist die Masche erst, als der tatsächliche Mitarbeiter bemerkte, dass etwas nicht stimmte: Sein Gehalt war nicht auf seinem Konto eingegangen. Er meldete die fehlende Zahlung bei seinem Arbeitgeber. Erst daraufhin wurde klar, dass die vermeintliche Bitte um Änderung der Bankverbindung gar nicht von ihm gekommen war. Für das Unternehmen hat die falsche E-Mail teure Folgen. Laut Polizei entstand ein Schaden in mittlerer vierstelliger Eurohöhe. Wer hinter dem Betrug steckt, ist bislang nicht bekannt.