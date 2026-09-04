Volkswagen streicht 50.000 Stellen: Auch vier Werke stehen auf der Kippe

VW steht vor einem tiefgreifenden Umbau. Der Aufsichtsrat hat einem neuen Spar- und Zukunftsplan einstimmig zugestimmt. Weltweit sollen in den kommenden Jahren 50.000 Stellen wegfallen.

Es ist eine Entscheidung mit enormer Tragweite für Europas größten Autobauer: Nach wochenlangen Auseinandersetzungen hat der VW-Aufsichtsrat den „Zukunftsplan 2030“ einstimmig beschlossen. Damit ist der Weg für einen umfassenden Sparkurs frei. Besonders einschneidend sind die Auswirkungen auf die Beschäftigten. Volkswagen will seine weltweiten Personalkapazitäten in den kommenden Jahren um weitere 50.000 Stellen reduzieren. Der Konzern begründet diesen Schritt mit dem laufenden Umbau und dem Ziel, wieder wettbewerbsfähiger zu werden. Erste Vorboten gab es bereits im Juli in Österreich und der Steiermark, 5 Minuten hat berichtet: VW-Krise trifft auch 135 österreichische Unternehmen und hier nachzulesen: VW Sparkurs geht weiter: Jetzt geraten auch steirische Betriebe unter Druck

Vier VW-Werke mit ungewisser Zukunft

Doch der Stellenabbau ist nicht die einzige große Veränderung. Auch die Zukunft von vier deutschen Standorten ist offen. Betroffen sind die Werke in Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm. Volkswagen geht derzeit davon aus, dass für diese Standorte ab den Jahren 2031 bis 2034 keine wettbewerbsfähige Folgebelegung garantiert werden kann. Deshalb sollen auch andere Nutzungsmöglichkeiten geprüft werden. Eine Schließung der vier Werke ist damit allerdings noch nicht beschlossen. Das stellen auch IG Metall und Konzernbetriebsrat ausdrücklich klar. Für die europäischen Standorte soll vielmehr bis Ende Juni 2027 ein Konzept für eine langfristig wettbewerbsfähige Produktionsstruktur erarbeitet werden.

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Gewerkschaft sieht Schließungen nicht als besiegelt

Zwischen Konzernführung und Arbeitnehmervertretern hatte es zuletzt ordentlich gekracht. Noch vor zwei Monaten waren die Pläne im Aufsichtsrat am Widerstand der Arbeitnehmerseite und des Landes Niedersachsen gescheitert. Nun sprechen IG Metall und Konzernbetriebsrat davon, eine weitere Eskalation verhindert zu haben. Betriebsratschefin Daniela Cavallo und IG-Metall-Chefin Christiane Benner nehmen vor allem den Vorstand in die Pflicht. Für sämtliche Standorte müssten konkrete Lösungen gefunden werden. Eine Ausgliederung der Kernmarke Volkswagen Pkw sowie der VW-Komponente sei außerdem vom Tisch. Auch die bestehenden Mitbestimmungsstrukturen bleiben demnach erhalten.

Volkswagen will sich grundlegend umbauen

Der Konzern selbst sieht den Sparkurs als notwendig an. Mit dem Zukunftsplan sollen die Marken leistungsfähiger und wettbewerbsfähiger werden. Vorstand und Aufsichtsrat halten die Umsetzung für erforderlich, um Volkswagen langfristig am Markt zu behaupten. Neben dem Sparkurs gibt es auch Veränderungen an der Konzernspitze. Erika Rasch übernimmt mit 1. Oktober 2026 das Personalressort im VW-Konzernvorstand. Sie kommt vom Autozulieferer Bosch. Gerade angesichts des geplanten Abbaus von zehntausenden Arbeitsplätzen wartet damit eine besonders schwierige Aufgabe auf die neue Personalchefin.

Österreicherin kehrt in VW-Aufsichtsrat zurück

Auch im Aufsichtsrat gibt es eine Personalie mit Österreich-Bezug: Die gebürtige Österreicherin Marianne Heiß kehrt mit sofortiger Wirkung in das Kontrollgremium zurück. Sie war bereits von 2018 bis 2025 Mitglied und übernimmt nun einen vakanten Sitz auf der Eigentümerseite. Zusätzlich wurde sie zur Vorsitzenden des Prüfungsausschusses gewählt.