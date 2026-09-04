Netflix erhöht Preise in Österreich: So viel kostet das Abo jetzt

Netflix dreht erneut an der Preisschraube. In Österreich werden sämtliche derzeit verfügbaren Abo-Modelle um zwei Euro pro Monat teurer. Premium-Kunden zahlen künftig fast 22 Euro, übers Jahr gerechnet kommen 24 Euro dazu.

Wer in Österreich regelmäßig Netflix schaut, muss künftig etwas tiefer in die Tasche greifen. Der Streamingriese hat seine Preise nach mehr als zwei Jahren wieder angehoben. Betroffen sind Basis, Standard und Premium und bei allen drei Modellen fällt die Erhöhung gleich hoch aus. Pro Monat verlangt Netflix nun jeweils zwei Euro mehr. Was zunächst überschaubar klingt, macht sich auf das gesamte Jahr gerechnet durchaus bemerkbar: Für ein Abo werden künftig 24 Euro mehr pro Jahr fällig.

Netflix-Abo kostet jetzt mindestens 10,99 Euro

Beim günstigsten derzeit in Österreich verfügbaren Tarif steigt der monatliche Preis von 8,99 auf 10,99 Euro. Damit überschreitet auch das Basis-Abo erstmals die Marke von zehn Euro. Beim Standard-Abo geht es ebenfalls nach oben. Statt bisher 13,99 Euro werden künftig 15,99 Euro pro Monat verrechnet. Dieses Modell bietet unter anderem Full-HD-Bildqualität und mehr Möglichkeiten zur gleichzeitigen Nutzung als das Basis-Modell. Am teuersten bleibt Premium. Für das Paket mit 4K-Bildqualität und 3D-Sound verlangt Netflix künftig 21,99 statt 19,99 Euro.

Die neuen Preise im Überblick: Basis: 10,99 Euro statt bisher 8,99 Euro

Standard: 15,99 Euro statt bisher 13,99 Euro

Premium: 21,99 Euro statt bisher 19,99 Euro

Premium kostet im Jahr mehr als 260 Euro

Künftig 24 Euro mehr im Jahr

Vor allem über einen längeren Zeitraum summieren sich die monatlichen Kosten. Wer zwölf Monate beim Premium-Abo bleibt, bezahlt künftig 263,88 Euro im Jahr. Beim Standard-Modell sind es 191,88 Euro, beim Basis-Tarif 131,88 Euro. Unabhängig vom gewählten Modell macht die aktuelle Erhöhung somit 24 Euro zusätzlich pro Jahr aus. Netflix hatte die Preise in Österreich zuletzt im April 2024 angehoben. Mehr als zwei Jahre später folgt nun der nächste Preissprung.

Werbe-Abo in Österreich noch nicht verfügbar

Während Netflix in anderen Ländern bereits einen günstigeren Tarif mit Werbeunterbrechungen anbietet, müssen sich österreichische Kunden darauf noch gedulden, 5 Minuten hat im Vorfeld berichtet: Bald auch in Österreich: Netflix-Abo mit Werbung kommt. Das Werbe-Abo soll erst 2027 nach Österreich kommen. In Deutschland ist es bereits verfügbar, allerdings wird auch dort an der Preisschraube gedreht. Der werbefinanzierte Tarif steigt von 4,99 auf 6,99 Euro monatlich. Auch für zusätzliche Nutzer außerhalb des eigenen Haushalts werden in Deutschland höhere Gebühren verlangt. Netflix hatte in den vergangenen Jahren zunehmend Maßnahmen gegen das kostenlose Teilen eines Accounts mit Personen außerhalb eines Haushalts gesetzt.

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Passwort-Teilen bleibt kostenpflichtig

Damit hat sich für viele Nutzer auch die Art verändert, wie sie ihr Netflix-Abo verwenden können. Früher war es weit verbreitet, einen Account über mehrere Haushalte hinweg zu teilen. Inzwischen verlangt Netflix für zusätzliche Personen außerhalb des eigenen Haushalts eine Gebühr. Der Streamingdienst setzt damit seinen Kurs fort, stärker auf einzelne Haushalte beziehungsweise kostenpflichtige Zusatznutzer zu setzen.

Netflix verteidigt regelmäßige Preiserhöhungen

Dass Abonnenten von Zeit zu Zeit mehr bezahlen müssen, begründet Netflix mit der Weiterentwicklung seines Angebots. Das Unternehmen verweist bei Preiserhöhungen darauf, seinen Mitgliedern laufend zusätzlichen Mehrwert bieten zu wollen. Ob die jüngste Erhöhung bei den österreichischen Kunden gut ankommt, dürfte sich erst zeigen. Klar ist jedenfalls: Selbst das günstigste Netflix-Abo kostet hierzulande nun mehr als zehn Euro im Monat.