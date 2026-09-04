Brand zerstörte ehemaliges Gasthaus in Südtirol

In Villnöß brannte am Donnerstagabend ein ehemaliges Gasthaus völlig aus. Das Feuer brach bei Heuarbeiten aus. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen auf Wald und Wohnhaus.

In Südtirol hat ein Großbrand am Donnerstagabend ein nicht mehr genutztes Gasthaus vollständig zerstört. Das Feuer brach gegen 18:30 Uhr während Arbeiten zum Einbringen von Heu aus. Die genaue Brandursache ist bislang noch unklar, berichtet der Landesfeuerwehrverband Südtirol.

Nebengebäude musste geschützt werden

Als die ersten Rettungskräfte vor Ort eintrafen, brannte das alte Gebäude bereits lichterloh. Die Einsatzkräfte konzentrierten sich daher umgehend auf den Schutz der unmittelbaren Umgebung: Durch die gezielten Löschmaßnahmen verhinderten die Feuerwehren ein Überspringen der Flammen auf ein nur etwa 30 Meter entferntes Wohnhaus sowie auf den angrenzenden Waldbereich.

Glutnester ersticken

Nach rund eineinhalb Stunden intensiven Löscheinsatzes war das Feuer unter Kontrolle. Die darauffolgenden Nachlösch- und Aufräumarbeiten zogen sich jedoch noch längere Zeit hin, um letzte Glutnester zu ersticken. Während des Einsatzes musste die Straße von St. Peter in Richtung Würzjoch gesperrt werden.