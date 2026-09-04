„Mutter bezog Mindestsicherung“: Wiener wurde vom Schulabbrecher zum Harvard-Studenten

Neben einem Vollzeitjob holte der Sohn einer alleinerziehenden Mutter, Raphael Suchomel, mit 24 Jahren die Matura mit Auszeichnung nach. Mittlerweile forscht der 27-jährige Wiener an der Harvard Medical School in Boston.

Nach drei Schulabbrüchen mit 18, 19 und 21 Jahren deutete bei Raphael Suchomel lange nichts auf eine akademische Laufbahn hin. Der Wiener wuchs bei seiner alleinerziehenden Mutter auf, die ohne Schulabschluss auf Mindestsicherung angewiesen war. Erst Jahre später machte es bei ihm „Klick“: Neben einer Vollzeitbeschäftigung holte er mit 24 die Matura an einer Abendschule nach – und das mit ausgezeichnetem Erfolg.

Von Wien nach Oberösterreich und anschließend nach Harvard

Raphael zog er von Wien nach Oberösterreich, um als Pionier im ersten Jahrgang des Bachelorstudiengangs „Artificial Intelligence Solutions“ an der FH Hagenberg zu studieren. Nur drei Jahre nach seiner Matura forscht Suchomel heute bereits an der Harvard Medical School und dem Kempner Institute in Boston. Der 27-Jährige konzentriert sich dort auf Künstliche Intelligenz. Vor allem eine Frage beschäftigt ihn besonders: Wie funktioniert Intelligenz, sowohl in biologischen als auch in künstlichen Systemen? Ermöglicht durch eine 500-Millionen-Dollar-Spende von Priscilla Chan und Mark Zuckerberg, gehört das Institut zu den am stärksten geförderten Forschungsinitiativen auf diesem Gebiet.

Schnittstelle zwischen Künstlicher und Natürlicher Intelligenz

An der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz und Neurobiologie widmet sich Suchomel vor allem biologisch fundierten künstlichen Agenten. Im Grunde bauen die Forschenden reale Tiere als digitale Modelle im Computer nach. Ausgerüstet mit künstlichen Neuronen, Sinnen und Motorik lernen diese Agenten via „Reinforcement Learning“ autonom, indem sie Handlungen ausprobieren und aus Belohnungen sowie Rückschlägen die besten Strategien ableiten. Für Suchomel führt die Arbeit zwei Disziplinen zusammen, die lange Zeit getrennt waren: künstliche und natürliche Intelligenz.

„Wir verwenden künstliche Intelligenz, um biologische

Intelligenz besser zu verstehen. Gleichzeitig können uns biologische Systeme zeigen, welche Prinzipien für zukünftige intelligente Systeme interessant sein könnten.“ Raphael Suchomel, Student in Harvard

Bildungschancen werden in Österreich immer noch stark vererbt

Ein Werdegang vom dreifachen Schulabbrecher zum Harvard-Forscher ist extrem außergewöhnlich. Suchomel verweist auf Daten der Statistik Austria. Diese würden die geringe Bildungschancengleichheit belegen: Während über 60 Prozent der Kinder von Hochschulabsolventen selbst einen akademischen Abschluss erlangen, schaffen diesen Schritt unter den 25- bis 44-Jährigen aus akademisch nicht vorgeprägten Elternhäusern nicht einmal zehn Prozent. Ergänzend dazu schätzt die OECD, dass der soziale Aufstieg aus armen Verhältnissen bis zum mittleren Einkommen in Österreich rund fünf Generationen dauert. Für Suchomel verdeutlicht dies, dass Aufstiegschancen weit mehr von gesellschaftlicher Startchancengleichheit als von reinem Begabungspotenzial oder Fleiß abhängen.

„Kinder aus Familien mit wenig Geld sind nicht weniger intelligent oder weniger talentiert. Aber ihre Ausgangsbedingungen können völlig andere sein. Wenn Geld ständig ein Problem ist, wenn für Nachhilfe, einen Laptop oder einen ruhigen Platz zum Lernen kein Geld da ist

oder Jugendliche früh selbst arbeiten müssen, dann konkurrieren sie in der Schule nicht unter denselben Bedingungen.“ Raphael Suchomel, Student in Harvard

Haushalte ohne finanzielle Rücklagen brauchen mehr staatliche Hilfe

Mit Sorge blickt der 27-Jährige auf die anhaltenden Spardebatten bei sozial benachteiligten Familien. Für Haushalte ohne finanzielle Rücklagen seien staatliche Hilfen essenziell. Kürzungen an dieser Stelle hält er für fatal – sowohl gesellschaftlich als auch ökonomisch. Da Österreich dringend auf qualifizierte Fachkräfte und Erfindergeist angewiesen sei, Bildungserfolg aber nach wie vor stark vom Elternhaus abhänge, entziehe man sich durch Sparmaßnahmen bei einkommensschwachen Familien selbst die Basis für künftige Innovationen.

Kinder aus akademischem Elternhaus haben einen klaren Vorteil

Ein wohlhabendes, akademisches Elternhaus bietet Vorteile lange vor dem Antritt eines Erbes. Finanzielle Sorgen im Alltag – etwa bei Winterkleidung, Schulausflügen, Nachhilfe oder ausgewogener Ernährung – erzeugen dauerhaften Druck. Müssen Jugendliche zudem mitverdienen, leidet die Konzentration auf Schule und Ausbildung erheblich. „Wenn wir wollen, dass möglichst viele Menschen später gut ausgebildet sind, arbeiten, Unternehmen gründen, forschen und Steuern zahlen, dann müssen wir ihnen vorher die Chance geben, dorthin zu kommen“, so Suchomel weiter.