Brandalarm im Klinikum Wels: Vor Ort wartet ganz anderes Problem

Am Donnerstagabend schlägt plötzlich die Brandmeldeanlage im Klinikum Wels Alarm. Die Feuerwehr rückt an, doch Flammen sind nicht das Problem. In einem Technikbereich ist massiv Wasser ausgetreten.

Beim Eintreffen zeigte sich allerdings schnell: Gebrannt hatte es nicht. Stattdessen wartete eine andere Herausforderung auf die Einsatzkräfte.

Beim Eintreffen zeigte sich allerdings schnell: Gebrannt hatte es nicht. Stattdessen wartete eine andere Herausforderung auf die Einsatzkräfte.

Eigentlich deutete zunächst alles auf einen möglichen Brandeinsatz im Klinikum Wels-Neustadt hin. Am späteren Donnerstagabend, 3. September, wurde die Feuerwehr alarmiert, nachdem die automatische Brandmeldeanlage angeschlagen hatte. Beim Eintreffen zeigte sich allerdings schnell: Gebrannt hatte es nicht. Stattdessen wartete eine andere Herausforderung auf die Einsatzkräfte.

Große Menge Wasser tritt bei Heizungsanlage aus

Im Bereich einer großen Heizungsanlage war es zu einem erheblichen Wasseraustritt gekommen. Dieser dürfte schließlich auch die Brandmeldeanlage ausgelöst haben. Dass kein Feuer ausgebrochen war, sorgte zunächst für Erleichterung. Schnell beendet war der Einsatz deshalb aber noch lange nicht. Die ausgetretenen Wassermengen mussten aus dem betroffenen Bereich entfernt werden.

Feuerwehr mehrere Stunden beschäftigt

Für die Einsatzkräfte begannen umfangreiche Pump- und Saugarbeiten. Der Wasserschaden war so groß, dass die Feuerwehr mehrere Stunden im Klinikum beschäftigt war. Erst nachdem die notwendigen Arbeiten abgeschlossen waren, konnte die Einsatzstelle an die zuständigen Techniker des Klinikums übergeben werden. Wie es genau zu dem Wasseraustritt im Bereich der Heizungsanlage gekommen ist, geht aus den bisherigen Informationen nicht hervor.