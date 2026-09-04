Kopftuchverbot: Warnung vor rassistischer Diskriminierung

Die unabhängige Einrichtung "Gleichbehandlungsanwaltschaft" hält das Kopftuchverbot für verfassungsrechtlich bedenklich. Ein Informationsschreiben soll Schulen nun stärker für rassistische Diskriminierung sensibilisieren.

Das ab Herbst vollumfängliche Kopftuchverbot zeigt schon vor dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs negative Folgen. Vor einer Ausuferung rassistischer Diskriminierungen warnt auch weiterhin die Gleichbehandlungsanwaltschaft. Wie Leiterin Sandra Konstatzky betont, bestätigen erste Berichte über würdeverletzende Übergriffe auf Schülerinnen genau jene Warnungen, die die Gleichbehandlungsanwaltschaft bereits im Begutachtungsverfahren geäußert hatte.

Ausgrenzung und Benachteiligung im Bildungssystem

Rassistische Diskriminierung erschwert die Bildungschancen von Betroffenen. Speziell beim Kopftuchverbot sieht die Gleichbehandlungsanwaltschaft daher die Schulen in der Präventionspflicht. Ein Informationsschreiben soll nun die Schulen stärker auf das Thema sensibilisieren. Es erläutert den gesetzlichen Diskriminierungsschutz, der Schülerinnen vor stigmatisierenden Zuschreibungen schützt und ebenso Rechte für Eltern sowie das Schulpersonal garantiert.

Klärung durch Verfassungsgerichtshof

Um muslimische Schülerinnen sowie Schulen rasch zu entlasten, setzt die Gleichbehandlungsanwaltschaft auf ein baldiges Urteil des Verfassungsgerichtshofs. Leiterin Konstatzky zeigt sich zuversichtlich, dass die aus ihrer Sicht verfassungswidrige Regelung rasch geklärt wird. Bis dahin gelte es, Schulen als diskriminierungsfreie, sichere Räume zu bewahren und Betroffenen einen einfachen Zugang zu Hilfsangeboten zu ermöglichen.