Nach Verkehrsunfall: Trauer um beliebten Kinderarzt Olaf Stöllinger (87)

Die Nachricht sorgt im Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern für große Trauer. Primar Dr. Olaf Stöllinger (1939–2026) ist am 31. August völlig unerwartet aus dem Leben geschieden. Laut Medienberichten starb der beliebte Kinderarzt nach einem Verkehrsunfall. In einer Traueranzeige nimmt das Ordensklinikum gemeinsam mit den Barmherzigen Schwestern Elisabethinen Abschied. Stöllinger wird darin als langjähriger Primar der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde gewürdigt. „In großer Trauer nehmen wir Abschied von Dr. Olaf Stöllinger“, heißt es darin. Seiner Familie gelte das Mitgefühl des Ordens, des Krankenhausvorstands und der Mitarbeitenden.

Jahrzehntelang für Kinder und Jugendliche da

Stöllinger war über viele Jahre eng mit dem Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern verbunden. Als Primar leitete er die Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde bis 2004. Dabei galt seine Aufmerksamkeit nicht nur Krankheiten und Diagnosen. Der Kinderarzt wurde für seinen persönlichen Umgang mit jungen Patienten geschätzt und begegnete „den Kindern auf Augenhöhe.“ Auch lange nach seiner aktiven Zeit blieb Stöllinger mit dem Ordensklinikum verbunden. Noch 2025 nahm er an einer Primarfeier des Hauses teil.

Auch Krankenhaushygiene entscheidend mitgeprägt

Neben der Kinder- und Jugendheilkunde hinterließ Stöllinger in einem weiteren wichtigen Bereich seine Spuren. Bereits 1978 wurde er mit den Hygieneagenden im damaligen Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern betraut. Was damals begann, entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten erheblich weiter. Aus dem Bereich entstand schließlich ein professionelles Hygieneteam, das als Stabstelle eng mit Medizin, Pflege und anderen Bereichen des Krankenhauses zusammenarbeitet. Als die Hygieneabteilung 2018 ihr 40-jähriges Bestehen feierte, erinnerte das Ordensklinikum ausdrücklich daran, dass ihre Entwicklung mit Stöllingers Tätigkeit im Jahr 1978 ihren Anfang genommen hatte.

„Völlig unerwartet von uns gegangen“

Besonders schwer wiegt für ehemalige Wegbegleiter die Plötzlichkeit seines Todes. In der Traueranzeige heißt es, Stöllinger sei nach einem erfüllten Leben „jedoch völlig unerwartet“ verstorben. Das Ordensklinikum verabschiedet sich gemeinsam mit den Barmherzigen Schwestern von einem Arzt, der das Haus über Jahrzehnte begleitet und geprägt hat. Seiner Familie spricht das Krankenhaus sein Mitgefühl aus: „Unser Gebet begleitet sie.“