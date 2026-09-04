An alle Insekten-Allergiker: Jetzt kommt der lang ersehnte Medikamenten-Nachschub

Entlastung für Insektengiftallergiker: Rund 20.000 Adrenalin-Pens wurden heute nach Österreich geliefert und werden bereits über den Großhandel an die Apotheken verteilt. Das dürfte den jüngsten Lieferengpass rasch beheben.

Die außergewöhnlich starke Wespensaison hat heuer zu einer deutlich höheren Nachfrage nach Adrenalin-Pens geführt.

Die außergewöhnlich starke Wespensaison hat heuer zu einer deutlich höheren Nachfrage nach Adrenalin-Pens geführt.

Die freiwillige Interessensvertretung des österreichischen Arzneimittel-Vollgroßhandels PHAGO hat die angespannte Versorgungslage der Adrenalin-Pens zuletzt genau überwacht. Mithilfe ihres internen Monitorings behält der Großhandelsverband die Bestände kritischer Medikamente stets im Blick. Nach Wochen der Sorge sieht Generalsekretärin Monika Vögele nun eine direkte Lösung: Sobald Ware eintrifft, geht sie ohne Verzögerung in den Verteilungsprozess – und genau das laufe jetzt an.

20.000 Adrenalin-Pens bringen Entlastung

Eine außergewöhnlich starke Wespensaison ließ die Nachfrage nach Adrenalin-Pens heuer extrem ansteigen: Von Mai bis Juli 2026 lieferte die PHAGO über 40 Prozent mehr Pens aus als im Vorjahr. Viele Betroffene hatten sich dadurch bereits im Frühsommer eingedeckt. Die nun eingetroffenen 20.000 zusätzlichen Stück sorgen für die finale Entlastung.

Großhandel bei Engpässen unverzichtbar

Wie unverzichtbar der Großhandel bei Engpässen ist, zeigt die jüngste Entwicklung. Eintreffende Arzneien werden umgehend übernommen und über etablierte Logistikwege fair im ganzen Land bereitgestellt. Laut Monika Vögele beweist sich die Stärke dieses Systems genau in Krisenmomenten, wenn schnelle und verlässliche Logistik für PatientInnen entscheidend ist.