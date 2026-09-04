McDonald’s Österreich erweitert sein Sortiment um acht neue, alkoholfreie Erfrischungen: Ob Refresher, Fizzer, Energizer oder Coffee-Special: Es ist wohl für jeden Geschmack etwas dabei.

Exklusiver Vorgeschmack in Wien: Beim McCafé Drinks Hangout in der AUSGABE testeten Influencerinnen und Influencer die neuen Drink-Neuheiten bereits vor dem Verkaufsstart. McDonald’s Chief Marketing Officer Klaus Schmäing und Moderator Stefan Joham stellten die Trends hinter den Produkten vor.

©McDonald’s Österreich Beim Pre-Tasting wurden die acht neuen Getränke zum Verkosten angeboten.

Spritzige Fizzer

Bunt und spritzig ohne Zucker: Pink Dragonfruit und Cherry Kiss eröffnen als Sprite-Zero-Fizzer die neue Drink-Line-up. Weiter ging es mit dem Pink Dragonfruit-Drink. Er vereint echte Drachenfrucht-Stückchen mit Yuzu und ergänzt die fruchtige Süße um eine feine, säuerliche Note. Der Cherry Kiss & Sprite Fizzer wird durch eine Haube aus kaltem Milchschaum (Cold Foam) abgerundet, die der fruchtigen Süße eine angenehm ausgewogene Note verleiht.

Bubble-Tea ist wieder voll im Trend

Das neue Sortiment greift auch den anhaltenden Bubble-Tea-Trend auf: Die beiden Refresha-Varianten punkten mit fruchtigen Aromen und kleinen „Bobas“. Während Tropic Pineapple Ananas mit Erdbeer-Bobas zu einer erfrischenden, dezenteren Süße verbindet, kombiniert Strawberry Melon Erdbeere mit einer feinen Basilikumnote und gefriergetrockneten Erdbeerstückchen für mehr Textur.

©McDonald’s Österreich Auch Zoe Müllner und Sockenprinzessin Johanna waren beim exklusiven Pre-Tasting der neuen McCafé Drinks von McDonald’s Österreich dabei.

Hingucker mit Energie-Kick

Ein optisches wie geschmackliches Highlight sind die zwei neuen Energizer auf Red-Bull-Basis in den Sorten Waldmeister und Heidelbeere – wahlweise auch mit Red Bull Zero. Während die Heidelbeer-Variante durch ihr stark fruchtiges Profil überzeugt, steht beim Waldmeister-Energizer eine dominante Süße im Fokus.

Upgrade auch für die Kaffee-Pause

Auch für Kaffee- und Matcha-Fans gibt es Neuheiten: Der Iced Latte Caramel verbindet kalten Kaffee mit einer großzügigen Dosis Karamellsirup – gut umgerührt verteilt sich das Aroma perfekt. Mit dem Iced Strawberry Matcha zieht zudem ein echter Trend-Drink ein, der süßen Erdbeersirup mit der feinherben Note des grünen Tees vereint. Für McDonald’s-Mitglieder sind die neuen Drinks bereits seit 3. September verfügbar, der offizielle Verkaufsstart für alle folgt am 9. September