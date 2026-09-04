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auf dem bild von 5min.at sieht man einen influencer mit einem drink von mc donalds.
Influencer und Gründer des Salty Sports Club Maximilian Warum probierte vor Ort den Iced Strawberry Matcha Latte von McDonald’s.
Österreich
04/09/2026
Neue Sorten

Diese 8 neuen Getränke gibt es ab 9. September bei McDonald’s

McDonald’s Österreich erweitert sein Sortiment um acht neue, alkoholfreie Erfrischungen: Ob Refresher, Fizzer, Energizer oder Coffee-Special: Es ist wohl für jeden Geschmack etwas dabei.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
2 Minuten Lesezeit(309 Wörter)
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Exklusiver Vorgeschmack in Wien: Beim McCafé Drinks Hangout in der AUSGABE testeten Influencerinnen und Influencer die neuen Drink-Neuheiten bereits vor dem Verkaufsstart. McDonald’s Chief Marketing Officer Klaus Schmäing und Moderator Stefan Joham stellten die Trends hinter den Produkten vor.

auf dem bild von 5min.at sieht man ein drink-tasting bei mc donalds.
©McDonald’s Österreich
Beim Pre-Tasting wurden die acht neuen Getränke zum Verkosten angeboten.

Spritzige Fizzer

Bunt und spritzig ohne Zucker: Pink Dragonfruit und Cherry Kiss eröffnen als Sprite-Zero-Fizzer die neue Drink-Line-up. Weiter ging es mit dem Pink Dragonfruit-Drink. Er vereint echte Drachenfrucht-Stückchen mit Yuzu und ergänzt die fruchtige Süße um eine feine, säuerliche Note. Der Cherry Kiss & Sprite Fizzer wird durch eine Haube aus kaltem Milchschaum (Cold Foam) abgerundet, die der fruchtigen Süße eine angenehm ausgewogene Note verleiht.

Bubble-Tea ist wieder voll im Trend

Das neue Sortiment greift auch den anhaltenden Bubble-Tea-Trend auf: Die beiden Refresha-Varianten punkten mit fruchtigen Aromen und kleinen „Bobas“. Während Tropic Pineapple Ananas mit Erdbeer-Bobas zu einer erfrischenden, dezenteren Süße verbindet, kombiniert Strawberry Melon Erdbeere mit einer feinen Basilikumnote und gefriergetrockneten Erdbeerstückchen für mehr Textur.

auf dem bild von 5min.at sieht man Zoe Müllner und Sockenprinzessin Johanna.
©McDonald’s Österreich
Auch Zoe Müllner und Sockenprinzessin Johanna waren beim exklusiven Pre-Tasting der neuen McCafé Drinks von McDonald’s Österreich dabei.

Hingucker mit Energie-Kick

Ein optisches wie geschmackliches Highlight sind die zwei neuen Energizer auf Red-Bull-Basis in den Sorten Waldmeister und Heidelbeere – wahlweise auch mit Red Bull Zero. Während die Heidelbeer-Variante durch ihr stark fruchtiges Profil überzeugt, steht beim Waldmeister-Energizer eine dominante Süße im Fokus.

Upgrade auch für die Kaffee-Pause

Auch für Kaffee- und Matcha-Fans gibt es Neuheiten: Der Iced Latte Caramel verbindet kalten Kaffee mit einer großzügigen Dosis Karamellsirup – gut umgerührt verteilt sich das Aroma perfekt. Mit dem Iced Strawberry Matcha zieht zudem ein echter Trend-Drink ein, der süßen Erdbeersirup mit der feinherben Note des grünen Tees vereint. Für McDonald’s-Mitglieder sind die neuen Drinks bereits seit 3. September verfügbar, der offizielle Verkaufsstart für alle folgt am 9. September

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