Drama im Sommer: Tierheim am Limit, Hunde werden einfach abgeschoben!

Ein Drama ohne Ende: Nach einer Rekord-Katzenschwemme rollt die nächste Welle auf Österreichs Tierschützer zu. Immer mehr Halter schieben ihre alten und kranken Hunde einfach ab. Tierheime schlagen jetzt Alarm!

Der Sommer wird für den Tierschutz zur extremen Belastungsprobe. Nach einer Rekord-Katzenschwemme im ersten Halbjahr verzeichnet der Tierschutzhof Pfotenhilfe im oberösterreichischen Lochen am See seit Beginn der Sommerferien einen massiven Ansturm an Hundeabgaben. Täglich treffen mehrere Anrufe und E-Mails von Haltern ein, die ihre Tiere loswerden wollen.

Erschütternder Trend bei Abgaben

Für Geschäftsführerin Johanna Stadler ist die aktuelle Welle erschütternd. Immer öfter geht es um langjährige Weggefährten, die wegen ihres Alters, kleinerer Fehler, nach Scheidungen oder aufgrund gesundheitlicher und finanzieller Probleme der Halter abgegeben werden. Jede Absage wegen fehlender Kapazitäten schmerzt: „… ich habe bei jedem, dem ich absagen muss, ein mulmiges Gefühl, weil wir oft die letzte Station sind, die gefragt wird und die Zukunft der Tiere daher völlig ungewiss ist.“

©Vinzenz Janacek

Elli und Wasti benötigen dringend Hilfe

Wie dramatisch die Lage für ältere und kranke Tiere derzeit ist, zeigen die Schicksale von Elli und Wasti. Beide Hunde wurden aufgenommen, weil ihre bisherigen Halter sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr versorgen konnten. Allerdings kamen auch bei den Tieren selbst schwere medizinische Notfälle ans Licht. Bei Hündin Elli mussten zuerst die stark geschädigten Zähne saniert werden, zudem benötigt sie dauerhaft Medikamente gegen eine eindickende Gallenflüssigkeit, um schwere Koliken zu verhindern. Ein Besuch bei einer Augenspezialistin steht ihr ebenfalls noch bevor. Noch dringender ist die Situation bei Wasti. Der Rüde leidet an einem Hodentumor, einem Harnblasenstein sowie einer massiven Prostatavergrößerung. Eine Operation steht unmittelbar bevor, bei der Tumor und Stein entfernt werden sollen, um auch die Prostata zu entlasten.

©Michaela Steiner

Aufruf an Halter und Politik

Pfotenhilfe Geschäftsführerin Stadler fordert deshalb ein Umdenken bereits vor der Anschaffung eines Tieres. Interessenten müssen sich im Klaren darüber sein, wie alt ein Tier werden kann, und ehrlich einschätzen, ob sie auch über Jahre hinweg fit und finanziell dazu in der Lage sind, ihm gerecht zu werden. Gleichzeitig nimmt sie die Politik in die Pflicht: Die Bundesländer müssen endlich mehr Tierheimplätze schaffen, damit nicht die Tiere die Leidtragenden falscher Prioritätensetzungen sind.

Hohe Tierarztkosten belasten das Budget

Da kranke und alte Tiere enorme Kosten verursachen, ist die Pfotenhilfe dringend auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Spenden für die medizinische Versorgung, speziell für Elli und Wasti, können hier online getätigt werden.