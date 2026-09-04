24-Jährige in Graz getötet: Viele Fragen sind weiterhin offen

Eine 24-Jährige wurde in einer Wohnung in der Grazer Innenstadt getötet. Ein 23-Jähriger aus ihrem familiären Umfeld wurde festgenommen. Einen Tag später ermittelt die Polizei weiter und hält wichtige Details bewusst zurück.

Was sich am Donnerstagmittag in der Wohnung genau abgespielt hat, ist jedoch auch am Freitag in vielen Punkten noch ungeklärt.

Was sich am Donnerstagmittag in der Wohnung genau abgespielt hat, ist jedoch auch am Freitag in vielen Punkten noch ungeklärt.

Ein Notruf, eine tote junge Frau und ein Tatverdächtiger, der nur wenig später im Stiegenhaus festgenommen wird: Nach dem Tötungsdelikt in der Grazer Innenstadt laufen die Ermittlungen auf Hochtouren, 5 Minuten hat berichtet. Was sich am Donnerstagmittag in der Wohnung genau abgespielt hat, ist jedoch auch am Freitag in vielen Punkten noch ungeklärt.

„Offensichtlicher Gewaltdelikt“

Gegen 12.40 Uhr war die Polizei aufgrund eines „offensichtlichen Gewaltdeliktes“ zu einer Wohnung in der Grazer Innenstadt gerufen worden. Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, konnten sie der 24-jährigen Frau nicht mehr helfen. „Vor Ort mussten wir feststellen, dass ein weibliches Opfer aufgrund eines Tötungsdeliktes verstorben ist“, erklärte Polizeisprecher Sabri Yorgun gegenüber 5 Minuten. Noch am Tatort trafen die Polizisten auf einen 23 Jahre alten Mann. Er wurde als Tatverdächtiger festgenommen und steht laut Polizei in einem familiären Naheverhältnis zu der getöteten Frau. Wie genau die beiden miteinander verbunden waren, gibt die Polizei derzeit nicht bekannt.

©Montage 5 Minuten „Vor Ort mussten wir feststellen, dass ein weibliches Opfer aufgrund eines Tötungsdeliktes verstorben ist“, erklärte Polizeisprecher Sabri Yorgun gegenüber 5 Minuten.

Motiv und Hergang nicht klar

Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte sich die 24-Jährige zunächst alleine in der Wohnung aufgehalten haben. Der 23-Jährige soll sich alleine dorthin begeben haben. Was danach geschah, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Auch zu einem möglichen Motiv oder einer Tatwaffe gibt es bislang keine näheren offiziellen Angaben. Die Ermittler halten Informationen dazu aus ermittlungstaktischen Gründen zurück. Der Tatverdächtige sowie weitere Personen sollen befragt werden. Für den 23-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.

Obduktion soll weitere Erkenntnisse bringen

Weitere Antworten erhoffen sich die Ermittler auch von der angeordneten Obduktion der 24-Jährigen. Sie soll nähere Erkenntnisse zu den Todesumständen liefern. Gerade weil derzeit noch zahlreiche Fragen unbeantwortet sind, ist bei Informationen, die insbesondere in sozialen Netzwerken kursieren, Vorsicht geboten. Weder das genaue Verhältnis zwischen dem Tatverdächtigen und der Frau noch das Motiv oder der konkrete Ablauf der Tat wurden bislang von der Polizei öffentlich bestätigt. Damit bleibt auch am Tag nach der Gewalttat offen, was sich tatsächlich in der Wohnung abgespielt hat und warum die 24-Jährige sterben musste.

Bereits vierter Fall in der Steiermark

Der Tod der jungen Frau reiht sich in eine erschütternde Serie tödlicher Gewalt gegen Frauen ein. Nach der Zählung der Autonomen Österreichischen Frauenhäuser (AÖF) wurden österreichweit im laufenden Jahr bereits 16 Femizide registriert, der aktuelle Fall in Graz sowie ein weiterer am Donnerstag bekannt gewordener Fall in Oberösterreich sind darin noch nicht berücksichtigt. In der Steiermark wäre die Tötung der 24-Jährigen nach dieser Zählweise bereits der vierte Femizid im Jahr 2026.

Warum die Polizei derzeit kaum Details nennt

Dass die Ermittler unmittelbar nach einem Tötungsdelikt nicht sämtliche Erkenntnisse öffentlich machen, hat einen wichtigen Grund. Informationen können etwa für anstehende Vernehmungen von Bedeutung sein. Werden Täterwissen oder andere Details vorzeitig öffentlich, kann das laufende Ermittlungen erschweren. Die steirische Polizei hatte diese zurückhaltende Kommunikationsstrategie bereits bei früheren Kriminalfällen erläutert. Gesicherte Informationen sollen veröffentlicht werden, solange dadurch die Ermittlungen nicht beeinträchtigt werden. Wann im aktuellen Fall weitere Einzelheiten bekannt gegeben werden können, ist derzeit offen. Fest steht bislang: Eine 24 Jahre alte Frau ist tot, ein 23-Jähriger aus ihrem familiären Umfeld wurde festgenommen und die Ermittlungen zu Motiv und Tathergang laufen.