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/ ©Pexels/Josh Sorenson
Das Bild auf 5min.at zeigt ein stürmisches Meer und es ist dunkel.
Trotz Reanimationsversuchen verstarb gestern ein Mann am Strand in Caorle.
Caorle/Italien
04/09/2026
Trotz Reanimation

Tragödie an der Adriaküste: Österreicher erlitt Schwächeanfall und stirbt

Heute kam es zu einer traurigen Nachricht: Gestern starb ein Österreicher am Strand von Caorle.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)
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Dabei soll es um einen österreichischen Touristen (59) gehandelt haben. Zu dem tragischen Vorfall kam es am gestrigen Donnerstag am Strand in Caorle (Italien). Medienberichten zufolge handelte es sich um einen Schwächeanfall. Zu dem Zeitpunkt befand er sich im Wasser.

Urlauber stirbt am Strand in Italien

Nicht weit weg befand sich der Bruder des 59-Jährigen, welcher ihm sofort helfen wollte. Zudem halfen die Bademeister den Mann aus dem Wasser zu holen. Umgehend wurde Erste-Hilfe-Maßnahmen gesetzt, sowie auch die Reanimation. Auch erfolgte die Alarmierung eines Rettungshubschraubers. Er konnte aber nicht mehr gerettet werden und verstarb, heißt es abschließend. Woher genau der Mann aus Österreich kommt, ist nicht bekannt.

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