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/ ©Österreichische Lotterien / Raimund Nics
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Welche Zahlen bei der Lottoziehung am 4. September gezogen wurden, liest du auf 5min.at.
Österreich
04/09/2026
Lottozahlen

Lottoziehung am 4. September: Diese Zahlen sind 5,5 Mio. Euro wert

Spannung beim Lotto am Freitag: Die Gewinnzahlen des Fünffachjackpots stehen fest. Nun wird geprüft, ob es einen Gewinner oder eine Gewinnerin mit den sechs Richtigen gibt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)
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.Am Mittwochabend gab es keinen abgegebenen Tippschein mit den „sechs Richtigen“. Damit wartete am Freitag bei der Bonus-Ziehung bereits ein Fünffachjackpot auf die Spielteilnehmer. Im Lostopf lagen stolze 5,5 Millionen Euro. Zusätzlich wird bei der Bonus-Ziehung auch wieder unter allen mitspielenden Tipps ein Extra Gewinn in der Höhe von 30.000 Euro verlost. Welche Zahlen bei der Lotto-Ziehung gezogen wurden, liest du auf 5min.at.

Diese Zahlen* wurden bei der Lotto-Ziehung am Freitag, 4. September 2026, gezogen:

  • Lotto: 7, 16, 26, 31, 35, 38 Zusatzzahl: 33
  • LottoPlus, 1. Ziehung: 11, 16, 19, 24, 27, 30
  • LottoPlus, 2. Ziehung: 13, 17, 21, 25, 38, 41
  • Joker: 701966

*Alle Angaben ohne Gewähr

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