Lottoziehung am 4. September: Diese Zahlen sind 5,5 Mio. Euro wert

Spannung beim Lotto am Freitag: Die Gewinnzahlen des Fünffachjackpots stehen fest. Nun wird geprüft, ob es einen Gewinner oder eine Gewinnerin mit den sechs Richtigen gibt.

Welche Zahlen bei der Lottoziehung am 4. September gezogen wurden, liest du auf 5min.at.

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.Am Mittwochabend gab es keinen abgegebenen Tippschein mit den „sechs Richtigen“. Damit wartete am Freitag bei der Bonus-Ziehung bereits ein Fünffachjackpot auf die Spielteilnehmer. Im Lostopf lagen stolze 5,5 Millionen Euro. Zusätzlich wird bei der Bonus-Ziehung auch wieder unter allen mitspielenden Tipps ein Extra Gewinn in der Höhe von 30.000 Euro verlost. Welche Zahlen bei der Lotto-Ziehung gezogen wurden, liest du auf 5min.at.

Diese Zahlen* wurden bei der Lotto-Ziehung am Freitag, 4. September 2026, gezogen: Lotto : 7, 16, 26, 31, 35, 38 Zusatzzahl: 33

: 7, 16, 26, 31, 35, 38 Zusatzzahl: 33 LottoPlus, 1. Ziehung : 11, 16, 19, 24, 27, 30

: 11, 16, 19, 24, 27, 30 LottoPlus, 2. Ziehung : 13, 17, 21, 25, 38, 41

: 13, 17, 21, 25, 38, 41 Joker: 701966 *Alle Angaben ohne Gewähr