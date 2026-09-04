Sicherungen gelöst: Kletterer stürzte 20 Meter ab und blieb verletzt liegen

Heute kam es zu einem Unfall in den Lienzer Dolomiten, bei dem ein Kletterer schwer verletzt wurde.

Heute stürzte ein Kletterer in den Lienzer Dolomiten rund 20 Meter ab.

Heute stürzte ein Kletterer in den Lienzer Dolomiten rund 20 Meter ab.

Heute unternahmen ein 29-jähriger Einheimischer sowie ein 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger gegen 12.40 Uhr eine Klettertour im Bereich der Laserz-Nordwand in den Lienzer Dolomiten.

Kurze Rast und dann geschah das Unglück

Nachdem die beiden Alpinisten bereits vier Seillängen bewältigt hatten, legten sie im Bereich des Wandbuches eine kurze Rast ein. In weiterer Folge begann der 29-Jährige mit dem Vorstieg der fünften Seillänge. Da er im weiteren Verlauf nicht mehr vorankam, brachte er zur Zwischensicherung zwei sogenannte „Friends“ an und gab seinem Begleiter das Zeichen, ihn abzulassen, teilt die Polizei mit.

„Friends“ lösten sich plötzlich

Als sich der 29-Jährige zum Ablassen in seinen Klettergurt setzte, lösten sich die beiden Sicherungsmittel aus dem Fels. In der Folge stürzte der Mann rund 20 Meter über die Wand ab und blieb verletzt liegen, so die Beamten weiter.

Schwere Verletzungen

ein Begleiter leistete umgehend Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Beide Alpinisten wurden schließlich vom Notarzthubschrauber geborgen. Der 29-Jährige wurde mit einem schweren Rücken-, sowie Kopfverletzung in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.09.2026 um 21:06 Uhr aktualisiert