Samstagswetter in Österreich: Sonne zeigt sich nur zeitweise

Am Samstag erwartet Österreich wechselhaftes Wetter mit nicht allzu viel Sonne. Nach morgendlichem Regen im Norden und Osten ziehen nachmittags im Bergland und Süden Schauer und Gewitter durch.

Die Sonne kommt am Samstag zwar zwischendurch zum Vorschein, im Großen und Ganzen dominieren aber die Wolken.

Die Sonne kommt am Samstag zwar zwischendurch zum Vorschein, im Großen und Ganzen dominieren aber die Wolken.

Eine schwache Kaltfront bringt wechselhaftes Wetter mit nur zeitweiligem Sonnenschein. Nach leichtem morgendlichem Regen im Norden und Osten bilden sich nachmittags vor allem im Bergland und im Süden Schauer sowie einzelne Gewitter. Dabei lebt der West- bis Nordwind kräftig auf und hält im Donauraum bis zum Abend an. Je nach Region steigen die Temperaturen auf 20 bis 27 Grad (im Süden lokal bis 30 Grad), während auf 2000 Metern mittags 11 bis 16 Grad erreicht werden.

Wechselhaftes Bergwetter

Der Samstag bringt wechselhaftes Bergwetter: In den Nordalpen ziehen bereits vormittags dichte Wolken mit mittäglichen Schauern auf, bevor es im Norden später wieder etwas auflockert. Der Süden startet noch recht sonnig, am Nachmittag entwickeln sich jedoch rasch mächtige Quellwolken mit Schauern und Gewittern. Stellenweise beeinträchtigt Nebel die Sicht. Bei lebhaftem West- bis Nordwestwind (Spitzen im Süden bis 40 km/h, im Norden bis 60 km/h) kühlt es leicht ab.