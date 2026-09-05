Tragödie beim Familienausflug: Deutsche (75) stürzt 60 Meter in den Tod

Eine Wanderung im Tiroler Gebirge nahm für eine deutsche Urlauberfamilie ein tragisches Ende. Eine 75-Jährige verlor auf einem feuchten Wanderweg den Halt und stürzte rund 60 Meter über einen felsigen Hang ab.

Die Frau geriet über den Rand des Wanderwegs hinaus und stürzte über einen felsdurchsetzten Hang in die Tiefe.

Die Frau geriet über den Rand des Wanderwegs hinaus und stürzte über einen felsdurchsetzten Hang in die Tiefe.

Eine 75-jährige Urlauberin aus Deutschland war gemeinsam mit ihrer Familie im Bereich der Rüsselsheimer Hütte im Tiroler Pitztal im Geigenkammmassiv unterwegs. Beim Abstieg kam es zum folgenschweren Unglück. Die Familie hatte ihre Wanderung gegen 8.30 Uhr begonnen und stieg über den markierten Wanderweg ins Tal ab. Rund eine Stunde später erreichten die Wanderer den Bereich Kitzleite auf etwa 2.055 Metern Seehöhe.

Auf feuchtem Boden den Halt verloren

Dort verläuft der Wanderweg zunächst relativ flach, ehe er über eine leichte Geländestufe weiter talabwärts führt. Genau an dieser Stelle dürfte die 75-Jährige gegen 9.40 Uhr beim Übersteigen einer Erdstufe den Halt verloren haben. Laut Polizei waren die Bodenverhältnisse feucht. Die Frau geriet über den Rand des Wanderwegs hinaus und stürzte über einen felsdurchsetzten Hang in die Tiefe. Der Hang weist in diesem Bereich eine Neigung von rund 35 Grad auf. Etwa 60 Meter stürzte die Urlauberin ab, bevor sie auf einem weiter unten verlaufenden Wandersteig liegen blieb.

Angehörige leisten sofort Erste Hilfe

Ihr Ehemann setzte unmittelbar die Rettungskette in Gang. Während die Einsatzkräfte auf dem Weg zur Unfallstelle waren, kümmerten sich die Angehörigen um die schwer verletzte Frau und leisteten Erste Hilfe. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte wurde die 75-Jährige noch direkt am Unfallort notärztlich versorgt. Aufgrund des schwierigen Geländes erfolgte die Bergung schließlich mit einem Rettungshubschrauber. Die Frau wurde mittels Tau aufgenommen und ins Tal geflogen. Trotz des raschen Rettungseinsatzes waren ihre Verletzungen zu schwer. Die 75-Jährige erlag ihnen. Weitere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Zweiter tödlicher Alpinunfall in Plangeross

Besonders tragisch: Die Polizei führt den Vorfall bereits als zweiten tödlichen Alpinunfall in Plangeross. Für die deutsche Familie endete damit ein gemeinsamer Urlaubstag innerhalb weniger Augenblicke in einer Tragödie.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.09.2026 um 06:46 Uhr aktualisiert