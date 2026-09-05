Adria bricht September-Rekord: In Kroatien hat das Meer über 28 Grad

Sommerurlaub im September? In Kroatien fühlt sich das derzeit tatsächlich danach an. Nicht nur die Luft bleibt heiß, auch die Adria erreicht Rekordwerte. An einer Messstation wurden außergewöhnliche 28,2 Grad registriert.

Wer seinen Kroatien-Urlaub erst für September geplant hat, dürfte derzeit kaum einen Unterschied zum Hochsommer bemerken.

Wer seinen Kroatien-Urlaub erst für September geplant hat, dürfte derzeit kaum einen Unterschied zum Hochsommer bemerken.

Wer seinen Kroatien-Urlaub erst für September geplant hat, dürfte derzeit kaum einen Unterschied zum Hochsommer bemerken. Nach den außergewöhnlich heißen vergangenen Wochen bleibt es an der Adriaküste auch zum Start in den meteorologischen Herbst sommerlich, 5 Minuten hat im Vorfeld berichtet: Kroatien vor nächster Hitzewelle: Jetzt sind sogar über 40 Grad möglich. Am 1. September wurden in Šibenik 36,5 Grad gemessen. Damit fiel der bisherige Septemberrekord von 35,7 Grad aus dem Jahr 2024. Auch Zadar stellte mit 35,2 Grad einen neuen Höchstwert für den Monat auf. Für das Wochenende rechnet der staatliche kroatische Wetterdienst DHMZ entlang der Küste und auf den Inseln mit nächtlichen Tiefstwerten von 21 bis 26 Grad. Tagsüber sind 30 bis 35 Grad möglich. Auch in den kommenden Tagen dürfte es an der Küste heiß bleiben.

Selbst die Adria wird noch wärmer

Besonders außergewöhnlich sind allerdings die Temperaturen im Meer. Normalerweise beginnt sich die Adria im September langsam abzukühlen. Die Sonne steht tiefer und die Nächte werden länger und kühler. Heuer zeigt sich ein anderes Bild. Vor Split wurden am Vormittag des 1. September zunächst 27,4 Grad gemessen. Damit war bereits ein elf Jahre alter Septemberrekord übertroffen. Nur wenige Stunden später zeigte das Thermometer im Wasser sogar 28 Grad. Noch höher kletterte die Temperatur vor Komiža: Dort wurden 28,2 Grad registriert. Der bisherige Septemberhöchstwert dieser Messstation lag bei 27,3 Grad und stammte aus dem Jahr 2014.

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Wie lange bleibt das Meer so warm?

Eine schnelle Abkühlung ist vorerst nicht zu erwarten. GeoSphere Austria-Meteorologen Gerhard Hohenwarter erklärt in einem Bericht der Kleinen Zeitung, dass große Wassermassen ihre Temperatur nur langsam verändern. Im Laufe des Septembers kühlt sich die Adria im Durchschnitt um rund fünf Grad ab. Damit könnten Urlauber bis Mitte Oktober noch Wassertemperaturen von etwa 20 bis 23 Grad vorfinden. Deutlich schneller könnte es nur nach kräftigen Gewittern oder Stürmen gehen. Diese können kühleres Tiefenwasser mit dem stark erwärmten Wasser an der Oberfläche vermischen.

Warmes Meer liefert viel Energie

Das außergewöhnlich warme Mittelmeer und die aufgeheizte Adria könnten im weiteren Verlauf des Septembers auch für das Wetter eine Rolle spielen. Meteorologen rechnen ab der zweiten Monatshälfte mit einem erhöhten Potenzial für kräftige Unwetter entlang der Küsten. Dass dadurch automatisch auch in Kärnten mehr Starkregen droht, lässt sich laut Hohenwarter allerdings nicht ableiten. Mittelmeer- oder Italientiefs müssten dafür zunächst die entsprechende Zugbahn über die Karawanken nehmen. Schon kleine Unterschiede können darüber entscheiden, ob solche Wetterlagen Österreich überhaupt erreichen.