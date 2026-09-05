Festival-Chaos in Wien: Fans warten sieben Stunden, nur drei Acts spielen

Statt Festivalstimmung gab es am Freitag in Wien vor allem eines: Warten. Der Start des Beatpatrol verzögerte sich um fast sieben Stunden, mehrere Acts fielen aus. Nun wächst der Ärger und auch für Samstag gibt es bereits Absagen.

Nach dem verspäteten Start schrumpfte auch das musikalische Programm erheblich zusammen. Mit Yousuke Yukimatsu, Charlotte de Witte und Timmy Trumpet standen am Freitag letztlich nur drei Acts auf der Bühne.

Nach dem verspäteten Start schrumpfte auch das musikalische Programm erheblich zusammen. Mit Yousuke Yukimatsu, Charlotte de Witte und Timmy Trumpet standen am Freitag letztlich nur drei Acts auf der Bühne.

Der erste Tag des Beatpatrol-Festivals in Wien ist völlig anders verlaufen als geplant. Tausende Musikfans waren am Freitag zur historischen Galopprennbahn Freudenau gekommen. Um 14 Uhr hätte das Programm beginnen sollen, doch die Tore blieben geschlossen. Zunächst wurde der Einlass auf 17 Uhr verschoben, danach auf 19 Uhr und schließlich auf 19.30 Uhr. Tatsächlich kamen die ersten Besucher erst gegen 20.30 Uhr auf das Gelände. Kurz vor 21 Uhr begann schließlich die Musik. Für die Festivalgäste bedeutete das eine Wartezeit von beinahe sieben Stunden. Besonders bitter: Ein Ticket für den Festivaltag kostete rund 90 Euro.

Von geplantem Programm blieben drei Acts

Nach dem verspäteten Start schrumpfte auch das musikalische Programm erheblich zusammen. Mit Yousuke Yukimatsu, Charlotte de Witte und Timmy Trumpet standen am Freitag letztlich nur drei Acts auf der Bühne. Viel Zeit blieb ohnehin nicht: Um 23 Uhr war das Ende des ersten Festivaltages vorgesehen. Andere angekündigte Künstler schafften es trotz Anreise nicht auf die Bühne. Miss Monique erklärte über Instagram, bereits am Festivalgelände gewesen zu sein. Aufgrund von Umständen, auf die sie keinen Einfluss gehabt habe, sei ihr Auftritt jedoch nicht möglich gewesen. Auch DJ Dorah machte ihrem Ärger in den sozialen Medien Luft. Sie berichtete, dass Künstler angereist und wieder abgefahren seien, weil organisatorische Probleme nicht gelöst worden seien.

Veranstalter nennt „logistische Gründe“

Vom Veranstalter gab es während der langen Wartezeit mehrere Entschuldigungen auf Instagram. Als Erklärung wurden „logistische Gründe“ genannt. Konkreter wurde man zunächst nicht. Bei vielen Besuchern sorgte die Situation für heftigen Unmut. In den sozialen Netzwerken häuften sich Beschwerden über die Organisation und die Kommunikation. Mehrere Gäste wollen nun die 90 Euro für ihre Tickets zurückfordern.

Probleme gehen am Samstag weiter

Und auch über dem zweiten Festivaltag steht bereits ein Fragezeichen. Eigentlich soll es am Samstag ab 14 Uhr weitergehen. Zumindest ein angekündigter Act wird aber fehlen. DJane Anna Ullrich sagte ihren Auftritt ab. Sie erklärte auf Instagram, vom Veranstalter die notwendige Rückmeldung beziehungsweise Bestätigung nicht erhalten zu haben. Auch ihre vereinbarte Anreise sei nicht organisiert worden. Bei Anna Chiara herrschte ebenfalls Unklarheit. Sie teilte mit, noch keine entsprechende Rückmeldung zu ihrem geplanten Auftritt erhalten zu haben. Für das Beatpatrol ist es nicht der erste schwierige Anlauf. Bereits 2025 konnte das Festival nicht stattfinden. Die damalige Veranstalterfirma musste ein Sanierungsverfahren beantragen.