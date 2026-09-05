32 Erkrankte, drei Tote in Linz: Quelle für Legionellen-Ausbruch bestätigt

Woher kamen die Legionellen, die im Raum Linz für zahlreiche Erkrankungen sorgten? Nun gibt es einen entscheidenden Nachweis: In einem Kühlturm wurden dieselben Bakterien gefunden wie bei einer erkrankten Person.

Nach wochenlangen Untersuchungen gibt es eine wichtige Erkenntnis zum Legionellen-Ausbruch im Raum Linz. Insgesamt sind laut Behörden bislang 32 Menschen erkrankt, drei Personen starben, 5 Minuten hat berichtet: Drei Tote nach Legionellen-Ausbruch in Linz. Seit mehr als einer Woche wurde allerdings kein neuer Erkrankungsfall mehr gemeldet. Schon zuletzt hatte sich der Verdacht auf Kühlanlagen eines Unternehmens im Linzer Stadtgebiet konzentriert. Nun liegt ein Untersuchungsergebnis vor, das erstmals einen direkten Zusammenhang zwischen einer Anlage und zumindest einem Erkrankungsfall zeigt.

Gleiche Legionellen bei Patient und im Kühlturm

Konkret geht es um einen Kühlturm in der Wienerstraße der Linz Strom Gas Wärme GmbH. Die entscheidende Spur lieferten detaillierte Laboruntersuchungen. Ein dort gefundenes Legionellenisolat stimmt laut der gemeinsamen Information von Land Oberösterreich, Behörden und AGES mit dem Isolat einer erkrankten Person überein. Auch die räumliche und zeitliche Verteilung der bisherigen Erkrankungen sowie erste Untersuchungen der Luftströmungen würden einen Zusammenhang mit der Kühlanlage nahelegen. Wichtig ist allerdings: Für die übrigen Erkrankungsfälle ist ein solcher direkter Zusammenhang bislang nicht nachgewiesen.

Linz AG reagiert auf Ergebnis

Die Linz AG erklärte, am Freitag erstmals von den Behörden über die Übereinstimmung informiert worden zu sein. Das Unternehmen äußerte „großes Bedauern“ und zeigte sich gleichzeitig erleichtert darüber, dass die betroffene Person mittlerweile wieder genesen ist. Bereits nach dem Legionellennachweis war die betroffene Anlage gereinigt und desinfiziert worden. Danach erfolgte die Umstellung auf Trockenbetrieb. Eine weitere Bildung von Legionellen in der Anlage sei damit laut Unternehmen ausgeschlossen. Warum die Bakterien dort überhaupt auftreten konnten, wird weiterhin untersucht. Nach Angaben der Linz AG entspricht die Anlage dem neuesten Stand der Technik und alle vorgeschriebenen Kontrollen seien ordnungsgemäß durchgeführt worden.

Trinkwasser laut Behörden nicht betroffen

Für die Bevölkerung besonders wichtig: Mit dem Trinkwasser in Linz besteht laut Linz AG kein Zusammenhang. Die Trinkwasserversorgung sei weder aktuell betroffen noch zu einem früheren Zeitpunkt betroffen gewesen. Im Zuge der Suche nach der Ursache wurden umfangreiche Untersuchungen durchgeführt. Laut AGES sind inzwischen mehr als 200 Wasserproben aus Haushalten, Arbeitsstätten, Beherbergungsbetrieben und Kühlanlagen analysiert worden.