LASK kommt nach Deutschlandsberg: Bis zu 3.000 Fans erwartet

Heute fordert der DSC den Double-Sieger LASK in Deutschlandsberg. Tausende Fans werden erwartet. Und dann wäre da noch die Frage, ob Sasa Kalajdzic erstmals für die Linzer aufläuft.

Heute dürfte es rund um das Koralmstadion in Deutschlandsberg deutlich voller werden als gewöhnlich. Um 15.30 Uhr empfängt der Deutschlandsberger SC den LASK in der zweiten Runde des ÖFB-Cups. DSC-Präsident Klaus Suppan rechnet mit 2.500 bis 3.000 Zuschauern. Die Rollen sind auf dem Papier klar verteilt. Der LASK reist als österreichischer Meister und Cupsieger in die Weststeiermark. Deutschlandsberg spielt in der Regionalliga Süd, hat in dieser Saison allerdings bereits bewiesen, dass der Verein für eine Überraschung gut ist.

Deutschlandsberg warf Zweitligisten aus dem Cup

In der ersten Cup-Runde bekam es der DSC mit dem Zweitligisten SKU Amstetten zu tun. Nach einem Elfmeterschießen jubelten die Steirer über einen 4:2-Erfolg und den Einzug in die nächste Runde. Auch in der Meisterschaft läuft es: Nach fünf Runden liegt Deutschlandsberg auf dem zweiten Tabellenplatz. Zuletzt gab es einen 4:2-Sieg gegen Gleisdorf. Ein Faktor könnte am Samstag zudem der Untergrund sein. Im Koralmstadion wird auf Kunstrasen gespielt. LASK-Trainer Didi Kühbauer lässt an der Zielsetzung seines Teams dennoch keinen Zweifel: „Wir gehen als klarer Favorit in dieses Spiel und nehmen die Sache zu 100 Prozent ernst. Unsere Aufgabe ist es weiterzukommen, ohne Wenn und Aber.“

Sehen die Fans Sasa Kalajdzic?

Für zusätzliches Interesse sorgt ein prominenter Name im LASK-Kader: Sasa Kalajdzic ist nach seiner Rückkehr aus Wolverhampton wieder in Österreich. Viele DSC-Fans hoffen nun, den österreichischen Nationalspieler am Samstag erstmals für die Linzer auf dem Platz zu sehen. Ob Kalajdzic tatsächlich Einsatzminuten bekommt, ist allerdings offen. Der LASK hat zuletzt gezeigt, wie ernst er den Cup nimmt. Schon in der ersten Runde führte die Reise in die Steiermark. Beim SC Kalsdorf setzten sich die Linzer deutlich mit 7:0 durch. Christoph Lang steuerte dabei vier Treffer bei.

Schon 1972 trafen die beiden Vereine aufeinander

Ganz neu ist dieses Cup-Duell übrigens nicht. Bereits im August 1972 standen sich Deutschlandsberg und der LASK gegenüber. Auch damals ging es um die zweite Runde, die Linzer gewannen ein torreiches Spiel mit 5:3. Der DSC kennt aber auch Cup-Abende gegen andere österreichische Spitzenmannschaften. 2015 und 2017 gastierte Red Bull Salzburg in Deutschlandsberg. Beide Begegnungen gingen mit 0:7 verloren. Beim ersten Salzburg-Gastspiel sorgten rund 3.500 Zuschauer für einen Stadionrekord. Für Samstag wurden diesmal keine klassischen Zusatztribünen errichtet, dafür stehen zusätzliche Paletten-Tribünen bereit.

Danach wartet die Champions League

Für den LASK ist Deutschlandsberg zugleich die letzte Station vor einem internationalen Höhepunkt. Bereits am Dienstag steht in Athen gegen AEK das erste Champions-League-Spiel an. Zunächst gilt die Konzentration aber dem Außenseiter aus der Steiermark. Anpfiff ist am Samstag um 15.30 Uhr.